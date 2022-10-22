Головна вимога мітингарів – припинення постачання зброї Росії та розрив взаємовідносин із країною-терористкою, передає 24 канал. Організувала демонстрацію голова української асоціації "Єдність" в Угорщині Вікторія Петровська.

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Іран – співучасник геноциду українців

Петровська нагадала, що з 13 вересня іранські дрони-шахіди знищують українців та руйнують критичну інфраструктуру перед початком зими.

Іран, надавши дрони та інструкторів, підтримав країну-агресора. Тому Іран є співучасником геноциду українського народу,

– наголосила організаторка.

Іранці та українці протестували в Угорщині: відео

Активісти намагалися донести іранському уряду, що надання дронів Росії – недружній крок, що порушує нейтралітет Ірану у війні проти України.

Акція протесту у Будапешті: дивіться відео

Захід має виступити проти іранського режиму

До мітингу приєднався іранський студент-активіст Кіан Хаджі Джолізаден. Він наголосив, що іранський і український народи мають об’єднатися проти цих диктаторських систем в Ірані та Росії.

Просіть європейські країни, попросіть своїх державних діячів виступити проти вбивства невинних людей в Ірані та Україні, накладаючи санкції на уряд ісламського режиму. Ми просимо західні країни припинити підтримувати режим ісламського диктатора та вести переговори з ним,

– наголосив студент.

Якщо Іран буде отримувати більше прибутків, то буде використовувати їх у терористичних та ідеологічних цілях. Тому студент закликав зупинити фінансування країни санкціями.

Протести у Будапешті проти постачання дронів Росії / Фото асоціації "Єдність":

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