Главное требование митингующих – прекращение поставок оружия России и разрыв взаимоотношений со страной-террористкой, передает 24 канал. Организовала демонстрацию глава украинской ассоциации "Единство" в Венгрии Виктория Петровская.

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Иран – соучастник геноцида украинцев

Петровская напомнила, что с 13 сентября иранские дроны-шахиды уничтожают украинцев и разрушают критическую инфраструктуру перед началом зимы.

Иран, предоставив дроны и инструкторов, поддержал страну-агрессор. Поэтому Иран является соучастником геноцида украинского народа,

– подчеркнула организатор.

Иранцы и украинцы протестовали в Венгрии: видео

Активисты пытались донести иранскому правительству, что предоставление дронов России – недружественный шаг, нарушающий нейтралитет Ирана в войне против Украины.

Акция протеста в Будапеште: смотрите видео

Запад должен выступить против иранского режима

К митингу присоединился иранский студент-активист Киан Хаджи Джолизаден. Он подчеркнул, что иранский и украинский народы должны объединиться против этих диктаторских систем в Иране и России.

Просите европейские страны, попросите своих государственных деятелей выступить против убийства невиновных людей в Иране и Украине, налагая санкции на правительство исламского режима. Мы просим западные страны прекратить поддерживать режим исламского диктатора и вести переговоры с ним.

– подчеркнул студент.

Если Иран будет получать больше доходов, то будет использовать его в террористических и идеологических целях. Потому студент призвал остановить финансирование страны санкциями.

Протесты в Будапеште против поставок дронов России / Фото ассоциации "Единство":

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