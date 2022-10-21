Дрон розібрали до гвинтика
У ГУР зазначають, що збитий українськими силами протиповітряної оборони Mohajer-6 у вересні "покупався" в українському морі, і на це вказує дірка в моторі дрона-розвідника.
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Розвідники розібрали дрон "до останнього гвинтика". Він був виготовлений у лютому 2022-го, і не виключено, що це був один із перших його вильотів.
Що одразу впало у вічі – те, як іранський виробник приховував усі сліди, хто виготовив цей літальний апарат,
– кажуть у ГУР.
З дрона видалені написи англійською мовою з граматичними помилками. Вдалось виявити тільки на одному пристрої напис FORCE, зроблений вручну, як припускають у ГУР, іранці його просто не помітили.
"Начинка" дрона повністю іноземна
Зазначають, що "начинка" безпілотника – переважно іноземна: австрійський мотор, японські, китайські та американські камери.
Це в основному побутові елементи, вони не є військовими, але в ГУР розраховують, що інформація про їхнє походження дасть змогу ускладнити доступ Ірану до запчастин.
Таких Mohajer-6 українські ППО поки що приземлили менше п'яти, але Росія нечасто використовує їх – за приблизними підрахунками, у Росії їх всього близько 20.
Іран допомагає Росії: головне
- В СБУ стверджують, що Іран, а також його оборонно-промисловий комплекс діють на користь Росії.
- Ймовірно, Іран постачає Кремлю дрони "Shahed-136" і "Mohajer-6", а також балістичні ракети малої дальності "Fateh-110" та "Zolfaghar".
- В Інституті вивчення війни припустили, що Іран вважає Росію та Китай своїми стратегічними партнерами, а тому й взялись допомогати Путіну.
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