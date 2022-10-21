Дрон розібрали до гвинтика

У ГУР зазначають, що збитий українськими силами протиповітряної оборони Mohajer-6 у вересні "покупався" в українському морі, і на це вказує дірка в моторі дрона-розвідника.

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Розвідники розібрали дрон "до останнього гвинтика". Він був виготовлений у лютому 2022-го, і не виключено, що це був один із перших його вильотів.

Що одразу впало у вічі – те, як іранський виробник приховував усі сліди, хто виготовив цей літальний апарат,

– кажуть у ГУР.

З дрона видалені написи англійською мовою з граматичними помилками. Вдалось виявити тільки на одному пристрої напис FORCE, зроблений вручну, як припускають у ГУР, іранці його просто не помітили.

"Начинка" дрона повністю іноземна

Зазначають, що "начинка" безпілотника – переважно іноземна: австрійський мотор, японські, китайські та американські камери.

Це в основному побутові елементи, вони не є військовими, але в ГУР розраховують, що інформація про їхнє походження дасть змогу ускладнити доступ Ірану до запчастин.

Таких Mohajer-6 українські ППО поки що приземлили менше п'яти, але Росія нечасто використовує їх – за приблизними підрахунками, у Росії їх всього близько 20.

Зверніть увагу! За даними Генштабу ЗСУ, з 10 жовтня російські війська застосували проти України 176 іранських дронів-камікадзе.

Іран допомагає Росії: головне

В СБУ стверджують, що Іран, а також його оборонно-промисловий комплекс діють на користь Росії.

Ймовірно, Іран постачає Кремлю дрони "Shahed-136" і "Mohajer-6", а також балістичні ракети малої дальності "Fateh-110" та "Zolfaghar".

В Інституті вивчення війни припустили, що Іран вважає Росію та Китай своїми стратегічними партнерами, а тому й взялись допомогати Путіну.

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