Офіційний курс злотого в Україні

Станом на ранок 11 березня офіційний курс злотого в Україні встановлено на рівні 10,67 гривні (-3 копійки від 10 березня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Курс злотого в банках і обмінниках.

Згідно з даними, передає 24 Канал з посиланням "Мінфін", купівля злотого у банках становить у середньому 10,30 гривні (+10 копійок) та продаж – 10,97 гривні (-3 копійки).

з посиланням "Мінфін", купівля злотого становить у середньому 10,30 гривні (+10 копійок) та продаж – 10,97 гривні (-3 копійки). Водночас обмінники купують злоті по 10,60 гривні (без змін), а продають – уже по 10,75 гривні (+1 копійка).

Скільки коштують 100 злотих сьогодні

Сьогодні ціна 100 польських злотих за офіційним курсом в Україні становить 1 067 гривень. Проте, при купівлі в банках або обмінниках, сума буде дещо вищою – близько 1 097 гривень в обмінниках та 1 075 гривень у банках.

Водночас обмінювати злоті на гривні зараз вигідніше в обмінниках, ніж у банках: за 100 злотих в обмінниках можна отримати 1 060 гривень, тоді як на міжбанку ця сума становитиме лише 1 030 гривень.

Втім, остаточна вартість валюти буде залежати від фінансової установи, в якій ви проводите валютну операцію.