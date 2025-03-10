Офіційний курс злотого в Україні

Станом на ранок 10 березня офіційний курс злотого в Україні встановлено на рівні 10,70 гривні (+3 копійки від 7 березня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Читайте також Чому насправді знижується курс долара в Україні

Курс злотого в банках і обмінниках.

Згідно з даними, передає 24 Канал з посиланням "Мінфін", купівля злотого у банках становить у середньому 10,20 гривні (-2 копійки) та продаж – 11,00 гривні (+10 копійок).

з посиланням "Мінфін", купівля злотого становить у середньому 10,20 гривні (-2 копійки) та продаж – 11,00 гривні (+10 копійок). Водночас обмінники купують злоті по 10,60 гривні (+3 копійки), а продають – уже по 10,74 гривні (+4 копійки).

Скільки коштують 100 злотих сьогодні

Сьогодні ціна 100 польських злотих за офіційним курсом в Україні становить 1 070 гривень. Проте, при купівлі в банках або обмінниках, сума буде дещо вищою – близько 1 100 гривень в обмінниках та 1 074 гривень у банках.

Водночас обмінювати злоті на гривні зараз вигідніше в обмінниках, ніж у банках: за 100 злотих в обмінниках можна отримати 1 060 гривень, тоді як на міжбанку ця сума становитиме лише 1 020 гривень.

Втім, остаточна вартість валюти буде залежати від фінансової установи, в якій ви проводите валютну операцію.