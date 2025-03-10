Офіційний курс валют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара США торгується по 41,21 гривні. Тобто ціна валюти впала на 6 копійок проти 7 березня. Офіційний курс євро натомість становить 44,72 гривні. Тобто ціна виросла на 17 копійок.

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Станом на 11 березня курс НБУ буде такий:

долар – 41,28 гривні,

євро – 44,77 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 10 березня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках: купівля – 41,06 гривні , продаж – по 41,60 гривні ,

, продаж – , на чорному ринку: купівля – 41,40 гривні , продаж – по 41,40 гривні ,

, продаж – , станом на 9 березня, в обмінниках: купівля – по 40,66 гривні, продаж – по 41,30 гривні.

На якому рівні буде долар та євро цього тижня

Як розповів ще раніше для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, на ринку валют ситуація цього тижня буде стабільною навіть попри те, що всі фактори впливу на нього доволі важко врахувати.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Ми схильні до оптимістичного бачення: наразі валютний ринок майже повністю убезпечений від негативних змін.

Лєсовий зауважив, що наразі триває період випробувань на психологічну стійкість у веремії ворожих ІПСО та непомірного тиску нового очільника США, однак перш за все зміни на ринку потрібно пов'язувати саме з економічними факторами.

Прогнозується, що на готівковому ринку долар буде на рівні 41,40 – 42 гривень за валюту, а євро – на рівні 43,50 – 45 гривень за валюту.