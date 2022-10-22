Про це для 24 каналу розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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"Ми не знищимо їхні безпілотники нашими. Ми просто можемо завдавати симетричних ударів по їхніх об'єктах баражувальними боєприпасами (такими, що забезпечують якнайдовшу тривалість польоту, щоб оперативно реагувати на загрозу – 24 канал)", – зазначив Ігнат.

Bayraktar були ефективнішими на початку вторгнення

За словами Ігната, наразі бити ударними безпілотниками такими як Bayraktar чи іншими не є досить ефективно. Противник має в достатній кількості засоби ППО на окупованих територіях.

Нашим винищувачам вдається їх ліквідовувати, але в перші місяці війни Bayraktar показали знищену техніку ворога. Проводили не лише удари, а й визначення цілей і багато інших функцій. Про це колись напишуть у книжках, – сказав Ігнат.

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Він додав, що наразі більша ставка на баражувальні боєприпаси, тому що це високоточна зброя, яка завдає болючих ударів ворогу. Як зазначив Ігнат, якщо Україна отримає баражувальні боєприпаси західного зразка, які не так просто знищити, то це буде відчутна допомога для військових.

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