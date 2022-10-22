Про атаку дронами-камікадзе по регіону повідомив глава Черкаської ОВА Ігор Табурець. Він зазначив, що ворог обстріляв область під час останньої повітряної тривоги.

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На місці влучання прибули відповідні служби

За словами Тарубця, про наслідки атаки 5 дронами-камікадзе він повідомить згодом. Також глава ОВА зазначив, що на місце влучання прибули відповідні служби. Вони займаються ліквідацією наслідків, а також фіксуванням чергового воєнного злочину. Невдовзі стало відомо, що вороги поцілили в об'єкт критичної інфраструктури.

Очільник адміністрації наголосив на тому, щоб мешканці не викладали у мережу жодних фото та відео. Нагадуємо, що ні в якому разі не можна демонструвати номер борта безпілотника-камікадзе. Пам'ятайте, що це допомагає ворогові складати майбутні маршрути атак, оминаючи українські сили ППО.

Не наражайте всіх нас на повторні ворожі атаки по локаціях,

– наголосив Табурець.

У мережу таки виклали відео, на якому можна побачити, що внаслідок влучання дрона спалахнула пожежа. У дописі йдеться про те, що окупанти поцілили у місто Сміла, що на південь від самих Черкас.

Зверніть увагу! Згодом в оперативному командуванні "Південь" уточнили, що росіяни вдарили по одному з об'єктів критичної інфраструктури. Станом на 8:30 там ще гасять пожежу.

Зауважимо, що останнім часом на Черкащині було відносно тихо. Утім, атака дронами цієї ночі вкотре нагадала, що ризик ударів зберігається по всій території України. Тож не ігноруйте сигнали про повітряну тривогу та перебирайтеся до укриття відразу ж, коли лунають сирени.

Атаки дронами-камікадзе не вщухають

Слід розуміти, що запаси ракет у росіян не безлімітні. Тож вони активніше беруться за атаки України з використанням дронів-камікадзе "Шахід-136", наданих Іраном.

Зауважимо, що дрони ППО України знищує ефективно. За словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, за 2 тижні вдалося збити 85% БпЛА, випущених ворогом.

У СБУ вже відкрили провадження щодо постачання безпілотників Росії. У відомстві наголошують на тому, що Іран умисно допомагає Кремлю у війні проти України. Тож там займаються пошуком доказів, які б чітко вказували на те, хто та за яких умов постачає дрони-камікадзе "Shahed-136" і "Mohajer-6", а також балістичні ракети малої дальності "Fateh-110" та "Zolfaghar".

Додамо, що в Інституті з вивчення війни спробували пояснити, чому Іран допомагає Росії. На думку укладачів звіту, країна робить це для того, щоб посунути з п'єдесталу США. Тоді, на думку влади Ірану, пануватимуть Росія та Китай. А перемоги ЗСУ на фронті віддаляють цю можливість. І саме з цієї причини країна продовжує надавати Кремлю необхідне озброєння.

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