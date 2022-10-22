Об атаке дронами-камикадзе по региону сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец. Он отметил, что враг обстрелял область во время последней воздушной тревоги.

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На место попадания прибыли соответствующие службы

По словам Тарубца, о последствиях атаки 5 дронами-камикадзе он сообщит впоследствии. Также глава ОВА отметил, что на место попадания прибыли соответствующие службы. Они занимаются ликвидацией последствий, а также фиксированием очередного военного преступления. Вскоре стало известно, что враги попали в объект критической инфраструктуры.

Глава администрации отметил, чтобы жители не выкладывали в сеть никаких фото и видео. Напоминаем, что ни в коем случае нельзя демонстрировать номер борта беспилотника-камикадзе. Помните, что это помогает врагу составлять будущие маршруты атак, обходя украинские силы ПВО.

Не подвергайте всех нас повторным вражеским атакам по локациям,

– подчеркнул Табурец.

В сеть таки выложили видео, на котором можно увидеть, что в результате попадания дрона вспыхнул пожар. В сообщении говорится, что оккупанты попали в город Смела, что к югу от самих Черкасс.

Обратите внимание! Впоследствии в оперативном командовании "Юг" уточнили, что россияне ударили по одному из объектов критической инфраструктуры. По состоянию на 8:30 там еще тушат пожар.

Заметим, что в последнее время в Черкасской области было относительно тихо. Впрочем, атака дронами этой ночью напомнила, что риск ударов сохраняется по всей территории Украины. Не игнорируйте сигналы о воздушной тревоге и переходите в укрытие сразу же, когда раздаются сирены.

Атаки дронами-камикадзе не утихают

Следует понимать, что запасы ракет у россиян не безлимитные. Поэтому они активнее берутся за атаки Украины с использованием дронов-камикадзе "Шахид-136", предоставленных Ираном.

Заметим, что дроны ПВО Украины уничтожает эффективно. По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, за 2 недели удалось сбить 85% БПЛА, выпущенных врагом.

В СБУ уже открыли производство по поставкам беспилотников России. В ведомстве отмечают, что Иран умышленно помогает Кремлю в войне против Украины. Там занимаются поиском доказательств, которые бы четко указывали на то, кто и при каких условиях поставляет дроны-камикадзе "Shahed-136" и "Mohajer-6", а также баллистические ракеты малой дальности "Fateh-110" и "Zolfaghar".

Добавим, что в Институте по изучению войны попытались объяснить, почему Иран помогает России. По мнению составителей отчета, страна делает это для того, чтобы сдвинуть с пьедестала США. Тогда, по мнению властей Ирана, будут властвовать Россия и Китай. А победы ВСУ на фронте отдаляют эту возможность. И именно по этой причине страна продолжает предоставлять Кремлю необходимое вооружение.

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