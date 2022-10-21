Наше государство не было готово к атакам дронов-камикадзе. Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов.

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Почему Украина не была готова

Олег Жданов объяснил две причины неготовности Украины. Прежде всего, по словам эксперта, Украина рассчитывала только на системы ПВО и не "опускалась до тактического уровня ближнего радиуса действия".

Вторая причина состоит в том, что все внимание военных было приковано к фронту, для которого они просили западное вооружение.

Здесь мы в основном переживали за линию фронта. Просили Гепарды, Бримстоны британские (названия зенитной самоходной артиллерийской установки и ракеты – 24 канал) и т.д., чтобы защитить войска. Все от штурмовой и армейской авиации со стороны Российской Федерации,

– объяснил Олег Жданов.



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Защита городов от дронов-камикадзе

Однако ситуация сейчас намного лучше, с хранения для защиты городов снимаются и расставляются зенитные установки. Да, в Киеве недавно сбили все дроны , которые Россия запустила по столице, именно с помощью такого вооружения.

Также у Украины есть ЗРК С-125 "Печора", вставшие на вооружение еще в 1961 году, и ракеты к ним в достаточном количестве. Хотя эти ЗРК достаточно старые, они могут успешно бороться с любыми целями, в том числе и с крылатыми ракетами. Более того, радиус их действия – 18 километров в высоту и до 17.5-18 километров по дальности.

Если в радиусе действия комплекса увидели ракету и ракета не изменяет свою траекторию, тогда да,

– уточнил эксперт.

Эти комплексы стационарны и для защиты их можно размещать вблизи крупных городов или объектов критической инфраструктуры.

"Так что не переживайте. Будем теперь фиксировать потери (россиян – 24 канала)", – сказал Олег Жданов.

Иран снабжает оружием Россию: что известно

Тегеран не собирается останавливаться на вооружении России своими "мопедами". Так, в СМИ распространяется информация, что Иран также будет поставлять стране-террористке баллистические ракеты малой дальности Zolfaghar и Fateh-110.

В Институте изучения войны (ISW) также заявили, что, вероятно, Иран также будет поставлять России беспилотники Arash-2, более опасные, чем пресловутые Shahed-136.

Несмотря на многочисленные доказательства наличия в России иранского вооружения, власти Ирана отрицают его предоставление стране-агрессоре. В Тегеране заявляют, что не участвуют в войне против Украины и "не дают оружия ни одной из сторон".

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