Наши бойцы на передовой прекрасно обучены и экипированы для борьбы с Shahed-136. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ и лётчик-инструктор Роман Свитан.
Кстати Станут ли удары иранскими дронами постоянной тактикой России: объяснение военного эксперта
Почему у оккупантов не получилось применять Shahed-136 на фронте
К тому же система противовоздушной обороны на передовой классом выше, чем в целом по территории Украины. Итак, как только российские захватчики стали применять дроны-камикадзе на линии фронта, ВСУ начали их сразу сбивать.
Поэтому россияне перенесли удары шахидами на глубокий тыл – инфраструктуру и мирные города, то есть на фронт они никак не повлияли.
– отметил военный эксперт.
Изменят ли ситуацию на передовой Fateh-110 и Zolfaghar
В настоящее время в медиа распространяется информация, что Иран будет поставлять России баллистические ракеты малой дальности Fateh-110 и Zolfaghar. Боевая часть этих иранских ракет даже больше "Искандера" – до 600 килограммов.
По мнению Свитана, эти боеприпасы могут повлиять на линию фронта, если будут использоваться там. Однако украинские защитники знают, как с ними работать и защититься от них, потому они не станут большой проблемой для военных.
Они (Fateh-110 и Zolfaghar – 24 канал) создадут большую проблему для нашей инфраструктуры, если будут использоваться по городам и теплоцентралам,
– подчеркнул военный эксперт.
Кроме того, осенне-зимний период для украинских военных тоже не является чем-то новым, ведь мы воюем уже 9-й год. Наши бойцы осуществляют оперативно-тактические действия для того, чтобы и в холодный период активно воевать и освобождать территории.
Свитан рассказал, почему россиянам не удалось применять на фронте Shahed-136: смотрите видео
Иран снабжает оружием Россию: что известно
- Тегеран тайно помогает Кремлю с вооружением в войне против Украины. Наши бойцы уже сбивали иранские дроны Shahed-136 и Mohajer-6. А сейчас в СМИ распространяется информация, что Тегеран планирует передать стране-агрессору баллистические ракеты малой дальности Fateh-110 и Zolfaghar.
- Аналитики американского Института изучения войны заявили, что страны, вероятно, заключили новый договор о передаче беспилотников Arash-2. Они значительно опаснее Shahed-136, которые Россия активно применяет, чтобы уничтожать нашу критическую инфраструктуру.
- В то же время власти Ирана отрицают предоставление стране-агрессору вооружения. Представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани заявил, что его страна, мол, не участвует в войне против нашего государства и "не предоставляет оружия ни одной из сторон".
- Заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов отметил, что в Тегеране, вероятно, убеждены, что нового "ядерного соглашения" со странами Запада не будет. Именно поэтому была найдена так называемая альтернатива предложениям Европы и США в тесном взаимодействии с Россией.