Наши бойцы на передовой прекрасно обучены и экипированы для борьбы с Shahed-136. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ и лётчик-инструктор Роман Свитан.

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Почему у оккупантов не получилось применять Shahed-136 на фронте

К тому же система противовоздушной обороны на передовой классом выше, чем в целом по территории Украины. Итак, как только российские захватчики стали применять дроны-камикадзе на линии фронта, ВСУ начали их сразу сбивать.

Поэтому россияне перенесли удары шахидами на глубокий тыл – инфраструктуру и мирные города, то есть на фронт они никак не повлияли.

– отметил военный эксперт.

Изменят ли ситуацию на передовой Fateh-110 и Zolfaghar

В настоящее время в медиа распространяется информация, что Иран будет поставлять России баллистические ракеты малой дальности Fateh-110 и Zolfaghar. Боевая часть этих иранских ракет даже больше "Искандера" – до 600 килограммов.

По мнению Свитана, эти боеприпасы могут повлиять на линию фронта, если будут использоваться там. Однако украинские защитники знают, как с ними работать и защититься от них, потому они не станут большой проблемой для военных.

Они (Fateh-110 и Zolfaghar – 24 канал) создадут большую проблему для нашей инфраструктуры, если будут использоваться по городам и теплоцентралам,

– подчеркнул военный эксперт.

Кроме того, осенне-зимний период для украинских военных тоже не является чем-то новым, ведь мы воюем уже 9-й год. Наши бойцы осуществляют оперативно-тактические действия для того, чтобы и в холодный период активно воевать и освобождать территории.

Свитан рассказал, почему россиянам не удалось применять на фронте Shahed-136: смотрите видео

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