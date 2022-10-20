Так, наші бійці на передовій чудово навчені та екіпіровані для боротьби з Shahed-136. Про це 24 каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан.
До речі Чи стануть удари іранськими дронами постійною тактикою Росії: пояснення військового експерта
Чому в окупантів не вийшло застосовувати Shahed-136 на фронті
До того ж система протиповітряної оборони на передовій на клас вище, ніж загалом по території України. Тож, як тільки російські загарбники почали застосовувати дрони-камікадзе на лінії фронту, ЗСУ почали одразу їх збивати.
Тому росіяни перенесли удари шахідами на глибокий тил – інфраструктуру та мирні міста, тобто на фронт вони ніяк не вплинули,
– зазначив військовий експерт.
Чи змінять ситуацію на передовій Fateh-110 і Zolfaghar
Наразі в медіа шириться інформація, що Іран постачатиме Росії балістичні ракети малої дальності Fateh-110 і Zolfaghar. Бойова частина цих іранських ракет навіть більша за "Іскандер" – до 600 кілограмів.
На думку Світана, ці боєприпаси можуть вплинути на лінію фронту, якщо будуть використовуватися там. Однак українські захисники знають, як з ними працювати та захиститися від них, тому вони не стануть великою проблемою для військових.
Вони (Fateh-110 і Zolfaghar – 24 канал) створять велику проблему для нашої інфраструктури, якщо будуть використовуватися по містах та теплоцентралях,
– наголосив військовий експерт.
Крім того, осінньо-зимовий період для українських військових теж не є чимось новим, адже ми воюємо вже 9-й рік. Так, наші бійці здійснюють оперативно-тактичні дії для того, щоб і в холодний період активно воювати та звільняти території.
Світан розповів, чому росіянам не вдалося застосовувати на фронті Shahed-136: дивіться відео
Іран постачає зброю Росії: що відомо
- Тегеран таємно допомагає Кремлю з озброєнням у війні проти України. Наші бійці вже збивали іранські дрони Shahed-136 та Mohajer-6. А зараз у ЗМІ шириться інформація, що Тегеран планує передати країні-агресорці балістичні ракети малої дальності Fateh-110 та Zolfaghar.
- Аналітики американського Інституту вивчення війни заявили, що країни, ймовірно, уклали новий договір про передачу безпілотників Arash-2. Вони є значно небезпечнішими від Shahed-136, які Росія активно застосовує, щоб нищити нашу критичну інфраструктуру.
- Водночас влада Ірану заперечує надання країні-агресорці озброєння. Так, речник міністерства закордонних справ Ірану Насер Канаані заявив, що його країна, мовляв, не бере участі у війні проти нашої держави та "не надає зброї жодної зі сторін".
- Заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов зазначив, у Тегерані, ймовірно, переконані, що нової "ядерної угоди" з країнами Заходу не буде. Саме тому знайшли так звану альтернативу пропозиціям Європи та США у тісній взаємодії з Росією.