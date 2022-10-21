Об этом во время брифинга рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает 24 канал. По его словам, Иран также будет поставлять России баллистические ракеты. Это свидетельствует о том, что у оккупантов недостает ракет темпа "Искандер-М".

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ВСУ успешно приземляют иранские дроны-камикадзе

Игнат рассказал, что условно за 2 последние недели украинские защитники сбили 85% иранских дронов-камикадзе Shahed-136

Это был вопрос времени. Мы это неоднократно отмечали,

– добавил спикер.

Он отметил, что военнослужащие ВСУ приобрели определенное понимание о том, как организовать взаимодействие и прикрытие на определенных участках, а также какими силами и средствами осуществлять обнаружение и уничтожение вражеских дронов.

"На этот день мы имеем 85%, хотя в начале их применения показатель ущерба был меньше", – заявил Игнат.

По его словам, эффективность уничтожения таких дронов продемонстрировали:

авиация,

зенитно-ракетные войска и ПВО,

применение зенитных установок и крупнокалиберных пулеметов.

"Все, что есть, противостоит этой опасности. Все это будет применяться, пока нам не поступят другие средства и системы разного типа и класса, которые нам обещают наши партнеры", — добавил представитель.

Он отметил, что эти системы станут эффективными именно против дронов-камикадзе. Ведь очевидно, что Россия и дальше будет получать их от Ирана.

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Иран будет поставлять России баллистические ракеты

Игнат подчеркнул, что международные партнеры должны заблокировать поставки России иранских баллистических ракет.

Против баллистических ракет лучшая защита – это их уничтожение там, где они стоят. Или же по дороге, как говорят наши специалисты,

– отметил спикер.

Он добавил, что баллистическая ракета летит с бешеной скоростью из стратосферы и падает.

"Пока в Украине нет противоракетной обороны, чтобы эффективно противодействовать именно этому оружию. Вероятно, что Иран будет ее поставлять, если не найдутся механизмы в мире, чтобы остановить эти поставки", – рассказал Игнат.

По его словам, позитив этой новости состоит в том, что у России есть дефицит баллистических ракет "Искандер-М".

"Это баллистическое оружие не является чем-то новым для нас. Они с первого дня наносят удары им. Однако тот факт, что в России уже есть дефицит таких ракет, это хорошая новость. Так просто они бы не просили Иран", — подытожил спикер командования Воздушных сил.

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