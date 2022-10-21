Уголовное производство, которое должно установить всех причастных к поставкам в РФ иранских дронов Shahed-136 и Mohajer-6, а также баллистических ракет малой дальности Fateh-110 и Zolfaghar.

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СБУ обещает, что все виновные понесут ответственность за военные преступления

Несмотря на попытки России замаскировать "Шахеды" под "Герани", мы докажем их иранское происхождение, в частности, и с помощью экспертиз. Работаем над тем, чтобы сорвать маски со всех военных преступников и наказать их, – отметил глава СБУ Василий Малюк.

В СБУ говорят, что, по материалам следствия, есть все основания утверждать, что представители иранской власти и оборонно-промышленного комплекса умышленно помогают России в войне против Украины. Целью расследования является поименное установление причастных лиц, способа и маршрутов перевозки этих вооружений и последующее привлечение виновных к ответственности.

Тот, кто помогает России обстреливать мирные украинские города и села, должен также понести ответственность за военные преступления РФ. Потому что нельзя сознательно продавать маньяку наточенный нож, а потом удивляться, что он убивает людей, – подчеркивает глава СБУ Василий Малюк.

Производство открыто по ч.1 статьи 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору). Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

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