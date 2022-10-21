Кримінальне провадження, яке має встановити всіх причетних до постачання в Росію іранських дронів Shahed-136 і Mohajer-6, а також балістичних ракет малої дальності Fateh-110 та Zolfaghar.

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СБУ обіцяє, що всі винні понесуть відповідальність за воєнні злочини

Незважаючи на спроби Росії замаскувати "Шахеди" під "Герані", ми доведемо їхнє іранське походження, зокрема, і за допомогою експертиз. Працюємо над тим, щоб зірвати маски з усіх воєнних злочинців і покарати їх,

– зазначив очільник СБУ Василь Малюк.

В СБУ кажуть, що, за матеріалами слідства, є всі підстави стверджувати, що представники іранської влади й оборонно-промислового комплексу умисно допомагають Росії у війні проти України. Метою розслідування є поіменне встановлення причетних осіб, способу та маршрутів перевезення цих озброєнь і подальше притягнення винних до відповідальності.

Той, хто допомагає Росії обстрілювати мирні українські міста і села, має також понести відповідальність за воєнні злочини Росії. Бо не можна свідомо продавати маніяку наточений ніж, а потім дивуватися, що він вбиває людей,

– підкреслює очільник СБУ Василь Малюк.

Провадження відкрите за першою частиною статті 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

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