Про це 24 каналу сказав радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов. За його словами, на будь-які кроки російських загарбників будуть контрнаступальні кроки з боку ЗСУ.

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Жодні дії Росії не зупинять звільнення нашої землі

Смірнов наголосив, що, незалежно від того, що говорять у Росії та їхніх засобів, Збройні Сили України продовжать звільняти всі наші території.

Ми все одно звільнимо Херсон. Ми все одно підемо звільняти Донецьк і Луганськ, інші області, Крим,

– сказав радник міністра внутрішніх справ.

За його словами, що б не вигадували у Росії та які б заклики не робили – нас це не зупинить. Натомість окупанти можуть продовжувати обстріли з метою залякування народу.

Вдумайтеся в цинізм і, я б навіть сказав, уже в деяку агонію. Тобто "друга армія світу" вже прямо говорить, уже не завуальовано, а вона цим хизується – що ми б'ємо по об'єктах критичної інфраструктури,

– зауважив Смірнов.

А це, наголосив радник глави МВС, усе ж таки цивільні об'єкти. А росіяни пишаються тим, що завдають ударів по об'єктах цивільної інфраструктури з тією метою, щоб залишити звичайне населення України без газу, опалення, світла та зв'язку.

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Смірнов зауважив, що на будь-які кроки російських загарбників будуть, зокрема, контрнаступальні кроки з боку ЗСУ. А після кожних обстрілів, що є високою ціною, нам вдається повертатися до питання поглиблення співпраці із Заходом, надання більше зброї та протиповітряних систем.

Я думаю, впродовж двох тижнів ми забудемо про таку безпеку, яка в нас була останній тиждень щодо дронів-камікадзе,

– сказав він.

Тому що, пояснив радник глави МВС, по-перше, у нас з'являться антидронові системи. А, по-друге, наші оборонці вже навчилися збивати дрони-камікадзе. Адже раніше практично 90 – 95% із них долітали. Зараз уже ситуація значно інша й долітає менш ніж 30% запущених дронів.

І третє, про що ми також повинні не забувати, – це інша допомога Заходу. Тому що після обстрілів цивільної інфраструктури й після їхнього умовного хизування Захід також реагує, що десь працює нам на руку,

– зазначив Смірнов.

Радник міністра внутрішніх справ додав, що це не зовсім та ціна, яка мала би бути. Але по-іншому, напевно, сучасна політика не працює.

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