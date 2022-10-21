Такие действия России в Государственном Департаменте США оценивают как отчаяние. Однако предостерегают, что это не делает Россию менее опасной.

Внимание Иран умішленно помогает Кремлю в войне: СБУ открыла дело по поставкам России дронов

Представитель Госдепа Нед Прайс отметил во время брифинга, что россияне обратились в Иран с просьбой предоставить товары, которые они сами не могут производить или покупать.

Частично это отражение экспортного контроля, санкций, экономических мер, которые мы ввели в отношении России,

– сказал Нед Прайс.

Представитель Госдепа пояснил, что у России нет возможности производить ключевые ресурсы, которые ей нужны – поэтому Москва обращается к Ирану. Кроме Ирана они также "изучают договоренности" с КНДР.

Коротко о позиции КНДР относительно войны

Ранее в КНДР официально заявили, что никогда не снабжали оружием или боеприпасами Россию и не планируют этого делать.

Там опровергли предположение США о вероятном соглашении по поставке оружия России.

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