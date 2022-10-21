Такі дії Росії у Державному Департаменті США оцінюють, як розпач. Однак, застерігають, що це не робить Росію менш небезпечною.

Увага Іран умисно допомагає Кремлю у війні: СБУ відкрила справу щодо постачання Росії дронів

Речник Держдепу Нед Прайс зазначив під час брифінгу, що росіяни звернулися до Ірану з проханням надати товари, які вони самі не можуть виробляти чи купувати.

Частково це є відображенням експортного контролю, санкцій, економічних заходів, які ми запровадили щодо Росії,

– сказав Нед Прайс.

Представник Держдепу пояснив, що Росія не має можливості виробляти ключові ресурси, які їй потрібні – тому Москва звертається до Ірану. Крім Ірану, вони також "вивчають домовленості" із КНДР.

Коротко про позицію КНДР щодо війни

Раніше у КНДР офіційно заявили, що ніколи не постачали зброю або боєприпаси Росії і не планують цього робити.

Там відкинули припущення США про ймовірну угоду щодо постачання зброї Росії.

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