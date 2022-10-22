Спікер ОК "Південь" полковник Владислав Назаров зазначив, що противник і далі тероризує мирне населення. По Півдню України вночі завдали масованого удару.

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10 ударних безпілотників знищили в небі над Миколаївською областю, а ще 1 – над Кіровоградщиною. На жаль, ворог влучив по одному з об'єктів критичної інфраструктури в Черкаській області. Станом на ранок 22 жовтня рятувальники продовжують гасити пожежу.

Наскільки ефективно ЗСУ збивають іранські дрони

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що ЗСУ навчилися успішно приземляти іранські дрони. Ефективну роботу вже показали авіація, зенітно-ракетні війська та ППО. Також вдало справляються з дронами завдяки застосуванню зенітних установок та великокаліберних кулеметів.

Лише за 2 тижні українські воїни збили 85% іранських Shahed-136. Ігнат зазначив, що такі показники були лише "питанням часу".

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Чому Іран допомагає Росії

Аналітики американського Інституту вивчення війни припустили, чому Іран допомагає Росії вбивати українців та постачає дрони. Дослідники стверджують, що Тегеран вважає Китай та Росію своїми стратегічними партнерами. Буцімто вони можуть допомогти повалити владу США.

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