Так, для того, щоб здійснювати обстріл такої повітряної цілі треба мати специфічні навички. Про це 24 каналу розповів головний редактор Defense Express Олег Катков.
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Чому не варто збивати дрон самотужки
За його словами, для збиття дрона-камікадзе в повітрі зі стрілецької зброї необхідне вміння обрати відступ від цілі. Тобто людина має не просто абияк гатити, сподіваючись влучити, а відійти на потрібну відстань, залежно від висоти та швидкості безпілотника.
Для цього (щоб збити ціль в повітрі – 24 канал) треба мати трасувальні боєприпаси, щоб хоча б бачити куди летять кулі,
– пояснив головний редактор Defense Express.
Повний стрім з Олегом Катковим: дивіться відео
Крім того, великою небезпекою такого збиття є те, що якщо поцілити в дрон зі стрілецької зброї в межах міста, то він там і впаде. Отже, "збивати шахіди просто з вікна" українцям не потрібно.
Катков наголосив, що така стрільба в рази небезпечніша для мешканців верхніх поверхів будівель, аніж вірогідність того, що таким поодиноким вогнем з цивільних рушниць вдасться збити дрон-камікадзе.
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Атаки Росії дронами-камікадзе: що відомо
- Уночі 20 жовтня росіяни атакували Миколаївську область безпілотниками-камікадзе "Shahed-136". Сили ППО збили 14. Так, 9 дронів збили силами командування "Південь", по 2 БпЛА знищили воїни Військово-Морських Сил та Нацгвардії, ще один – поліцейські.
- У ніч проти 19 жовтня окупанти атакували дронами Енергодар у Запорізькій області. Загарбники хотіли вдарити по українських захисниках, але промахнулися та поцілили по мерії, де засідала окупаційна влада.
- Вранці 17 жовтня російські окупанти атакували Київ іранськими БпЛА Shahed-136. Один з безпілотників влучив у житловий будинок в Шевченківському районі столиці. Наразі відомо про 5 загиблих цивільних.
- Загалом із вечора 16 жовтня до ранку 17 жовтня українська протиповітряна оборона збила щонайменше 37 дронів-камікадзе. Сили ППО знищили понад 80% дронів, які атакували Україну. До збиття безпілотників також були залучені тероборона та Нацгвардія.