Які складнощі зі збиттям дронів-камікадзе

Про це 24 каналу розказав експерт Defense Express Іван Киричевський. Він пояснив, що головна проблема полягає у тому, що під час пошуку цих літаючих "мопедів" нашим захисникам доводиться покладатися буквально на вуха і очі.

Зверніть увагу Масовані атаки дронами-камікадзе: яке озброєння може захистити українські міста

Як виявилося, корпуси "шахідів" виготовлені зі склопластику, а це ще більше ускладнює виявлення таких повітряних цілей засобами РЛС. Через це іноді і доводиться підіймати літаки у повітря – ці дрони є настільки маловидимими цілями, що доводиться розраховувати на те, що наші льотчики зможуть побачити їх і лише тоді уразити.

"Саме тому в наших офіційних структурах комунікація ведеться по такій лінії, що не треба займатися самодіяльністю і влаштовувати мисливські команди на "мопеди", а краще скидати матеріали у систему єППО, тому що так надійніше", – зауважив Киричевський.

Звичайний громадянин, який побачить "мопед" і просигналізує про це, принесе значно більше користі, аніж громадянин, який буде намагатися по цьому "мопеду" стріляти,

– констатував він.

Важливо! Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський закликав цивільних не намагатися самостійно збивати дрони-камікадзе за допомогою стрілецької зброї. Адже це не лише є малоймовірним, а й несе за собою супутні ризики для інших людей.

Наскільки реально уразити дрон зі стрілецької зброї

За словами Киричевського, вже є підрахунки, що для ураження, тобто навіть не збиття, шахіда потрібно вистріляти щонайменше 800 куль на одного стрільця.

Так, 17 жовтня під час атаки по столиці київська поліція продемонструвала високий рівень влучності у стрільбі по повітряних цілях. Але, як наголосив експерт, потрібно розуміти, що це були не звичайні поліцейські, а спецпризначенці.

"Можливо, вони до Революції Гідності служили в "Соколі", а потім перейшли в патрульну поліцію або це справді поліція спеціального призначення, яка була просто на відповідних машинах", – припустив Киричевський.

Він пояснив, що аби вести вогонь по дрону-камікадзе бодай з якоюсь ефективністю, потрібно стріляти на випередження у 5 корпусів. Тобто виміряти приблизно 15 метрів від місця, де у конкретний момент летить дрон, і стріляти туди за орієнтовною траєкторією його руху. Звичайно, на таке здатен далеко не кожен стрілець. По-перше, це дуже складно, а по-друге, 800 набоїв – це не та кількість, що знайдеться у цивільного, навіть якщо він має особисту зброю.

Скільки шахідів може бути у Росії

На думку Киричевського, не можна виключати ймовірність того, що Іран все-таки зможе накрутити для Росії ті 2400 дронів-камікадзе, які вони законтрактували. Адже виявилося, що вони використовують навіть тайванську електроніку.

З іншого боку, він вважає, що питання потрібно ставити інакше – не скільки дронів можуть мати росіяни, а скільки з них фактично долетять до цілі? Якщо звернутися до статистики, можна говорити максимум про 500 шахідів з 2400, наприклад, протягом пів року.

Більше ППО – більше обстрілів

Західні партнери України готуються поставити нам засоби протиповітряної оборони. Однак зі збільшенням їхньої кількості, потрібно готуватися і до активізації обстрілів з боку росіян найближчим часом, зокрема і взимку.

За словами експерта Defense Express, наші союзники, на жаль, дещо запізнилися з передачею перших комплектів NASAMS та IRIS-T з об'єктивних технологічних, а може й суб'єктивних політичних причин. Річ у тім, що якби їх передали, як і було обіцяно, у вересні, то навіть масована ракетна атака по Україні 10 жовтня просто захлиснулася б, адже ці комплекси мають відповідну ефективність роботи. Щонайменше вдалося б прикрити Київ.

На жаль, ці комплекси не були передані вчасно і виходить, що ми зараз вступили у перегони, що у кого раніше закінчиться і відновиться – або у росіян ракетний арсенал, або у нас набір засобів ППО,

– наголосив Киричевський.

Він додав, що вже навіть у відкритих джерелах говорять про те, що матчастина радянської ППО, яку мала Україна, починає закінчуватися. Відповідно, рішення "Рамштайну-6" про надання нам великої кількості засобів ППО спрямовані на те, що Україна могла підтримувати відповідну щільність систем захисту на одиницю території і продовжувала ефективно збивати ворожі ракети.

Саме тому у цьому контексті роблять ставку не лише на нові системи типу NASAMS, а й на MIM-23 Hawk. Хоч у нього може бути багато недоліків, але є одна суттєва перевага – у світі є 40 тисяч ракет до таких комплексів, тож Україна може розраховувати на достатню кількість снарядів, щоб забезпечувати 50 – 70% збитих російських ракет.

Іван Киричевський про особливості іранських дронів-камікадзе та українську ППО: дивіться відео

Пентагон намагається пришвидшити передачу NASAMS

У Міністерстві оборони США вирішили пришвидшити постачання Україні додаткових зенітно-ракетних систем ППО NASAMS через масовані атаки росіян іранськими дронами-камікадзе. Відтак, виготовлення додаткових двох систем планують завершити до кінця жовтня або початку листопада.

Важливо, що США вже залучили до України 8 NASAMS, тобто після передачі двох додаткових ми матимемо вже 10 таких систем.