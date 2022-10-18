Україні терміново потрібне озброєння, яке допоможе захистити наші міста. Зокрема, для боротьби з "Шахідами" важливою є сучасна протидронова зброя. Однак поки ми не отримаємо її від західних партнерів, ефективно протидіяти іранським БПЛА можна й іншими способами. Про це 24 каналу сказав військовий оглядач Денис Попович.

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Яка зброя нам потрібна

За словами Поповича, передовсім нам потрібна зенітна артилерія, адже витрачання на "Шахідів" ракет – дуже дороге задоволення. "Ракети коштують дорожче, аніж кожен з цих дронів. І деякі ракети ми не можемо виробляти. Принаймні не могли виробляти до війни", – сказав він.

Попович зауважив, що іранський дрон-камікадзе Shahed – це літальний апарат часів Першої світової війни. Він рухається на висоті до 4000 метрів зі швидкістю 180 – 200 кілометрів. Безпілотник можна збивати кулеметами, зенітними гарматами тощо. Ба більше, вчора у Києві поліціянти збили БПЛА на підльоті до цілі зі звичайної стрілецької зброї.

Зверніть увагу! Українців закликають не відкривати вогонь з метою збиття ворожого літального апарата, адже це доволі небезпечно. Річ у тім, що постріли непідготовлених людей можуть мати наслідки для життя та здоров'я наших співгромадян. Натомість варто залишити цю справу фахівцям.

"Якщо ми вийдемо на вулицю і почнемо палити з автоматів у повітря, можуть бути проблеми в оточуючих – потрапляння у вікна, в одне одного одного і так далі", – наголосив Попович.

Однак варто розглянути можливість залучення підготовлених людей й облаштування спеціальних позицій для протидій "Шахідам". Це один з виходів з цієї ситуації, зазначає оглядач, поки ми не отримаємо від наших партнерів сучасну зброю проти дронів, зенітну артилерію з артолокаційним наведенням та інше.

Поки цього не сталося, засоби боротьби часів Першої та Другої світової війни можуть бути для нас актуальними. Саме проти дронів, а не ракет,

– підкреслив військовий оглядач Денис Попович.

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