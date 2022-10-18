Україні терміново потрібне озброєння, яке допоможе захистити наші міста. Зокрема, для боротьби з "Шахідами" важливою є сучасна протидронова зброя. Однак поки ми не отримаємо її від західних партнерів, ефективно протидіяти іранським БПЛА можна й іншими способами. Про це 24 каналу сказав військовий оглядач Денис Попович.
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Яка зброя нам потрібна
За словами Поповича, передовсім нам потрібна зенітна артилерія, адже витрачання на "Шахідів" ракет – дуже дороге задоволення. "Ракети коштують дорожче, аніж кожен з цих дронів. І деякі ракети ми не можемо виробляти. Принаймні не могли виробляти до війни", – сказав він.
Попович зауважив, що іранський дрон-камікадзе Shahed – це літальний апарат часів Першої світової війни. Він рухається на висоті до 4000 метрів зі швидкістю 180 – 200 кілометрів. Безпілотник можна збивати кулеметами, зенітними гарматами тощо. Ба більше, вчора у Києві поліціянти збили БПЛА на підльоті до цілі зі звичайної стрілецької зброї.
"Якщо ми вийдемо на вулицю і почнемо палити з автоматів у повітря, можуть бути проблеми в оточуючих – потрапляння у вікна, в одне одного одного і так далі", – наголосив Попович.
Однак варто розглянути можливість залучення підготовлених людей й облаштування спеціальних позицій для протидій "Шахідам". Це один з виходів з цієї ситуації, зазначає оглядач, поки ми не отримаємо від наших партнерів сучасну зброю проти дронів, зенітну артилерію з артолокаційним наведенням та інше.
Поки цього не сталося, засоби боротьби часів Першої та Другої світової війни можуть бути для нас актуальними. Саме проти дронів, а не ракет,
– підкреслив військовий оглядач Денис Попович.
Росія атакувала Київ іранськими дронами-камікадзе: коротко
- Зранку 17 жовтня Росія вдарила по Києву іранськими дронами-камікадзе. Вибухи пролунали в Шевченківському районі столиці.
- Внаслідок удару в житловому будинку стався вибух. З-під завалів врятували 18 людей. Згодом стало відомо, що російська атака забрала життя 4 цивільних жителів: 59-річної жінки, чоловіка та молодої родини, яка чекала на немовля.
- Сьогодні мер Києва Віталій Кличко повідомив, що на місці зруйнованого будинку рятувальники знайшли ще одне тіло. Наразі кількість загиблих зросла до 5 осіб.
- У Київській міській державній адміністрації наголосили, що у столиці всі навчальні заклади перейшли у дистанційний режим через атаку дронами. На який період дітей відправили на онлайн-навчання – невідомо.
- Президент України Володимир Зеленський відреагував на атаку дронами та опублікував відео з наслідками обстрілів. Він наголосив, що ворогам не вдасться зламати українців. Їхні спроби залякати мирних жителів ударами по містах проваляться, як і наміри захопити нашу державу.
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