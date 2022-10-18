Украине срочно нужно вооружение, которое поможет защитить наши города. В частности, для борьбы с "Шахидами" важно современное противодроновое оружие. Однако пока мы не получим его от западных партнеров, эффективно противодействовать иранским БПЛА можно и другими способами. Об этом 24 каналу сказал военный обозреватель Денис Попович.

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Какое оружие нам нужно

По словам Поповича, прежде всего нам нужна зенитная артиллерия, ведь расходование на "Шахидов" ракет – очень дорогое удовольствие. "Ракеты стоят дороже, чем каждый из этих дронов. И некоторые ракеты мы не можем производить. По крайней мере, не могли производить до войны", – сказал он.

Попович заметил, что иранский дрон-камикадзе Shahed – это летательный аппарат времен Первой мировой войны. Он двигается на высоте до 4000 метров со скоростью 180 – 200 километров. Беспилотник можно сбивать пулеметами, зенитными пушками и т.п. Более того, вчера в Киеве полицейские сбили БПЛА на подлете к цели из обычного стрелкового оружия.

Обратите внимание! Украинцев призывают не открывать огонь с целью сбить вражеский летательный аппарат, ведь это довольно опасно. Дело в том, что выстрелы неподготовленных людей могут иметь последствия для жизни и здоровья наших граждан. Вместо этого следует оставить это дело специалистам.

"Если мы выйдем на улицу и начнем стрелять из автоматов в воздух, могут быть проблемы у окружающих – попадание в окна, друг в друга и так далее", – подчеркнул Попович.

Однако следует рассмотреть возможность привлечения подготовленных людей и обустройство специальных позиций для противодействия "Шахидам". Это один из выходов из этой ситуации, отмечает обозреватель, пока мы не получим от наших партнеров современное оружие против дронов, зенитную артиллерию с артолокационной наводкой и прочее.

Пока этого не произошло, средства борьбы времен Первой и Второй мировой войны могут быть для нас актуальными. Именно против дронов, а не ракет,

– подчеркнул военный обозреватель Денис Попович.

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