Украине срочно нужно вооружение, которое поможет защитить наши города. В частности, для борьбы с "Шахидами" важно современное противодроновое оружие. Однако пока мы не получим его от западных партнеров, эффективно противодействовать иранским БПЛА можно и другими способами. Об этом 24 каналу сказал военный обозреватель Денис Попович.
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Какое оружие нам нужно
По словам Поповича, прежде всего нам нужна зенитная артиллерия, ведь расходование на "Шахидов" ракет – очень дорогое удовольствие. "Ракеты стоят дороже, чем каждый из этих дронов. И некоторые ракеты мы не можем производить. По крайней мере, не могли производить до войны", – сказал он.
Попович заметил, что иранский дрон-камикадзе Shahed – это летательный аппарат времен Первой мировой войны. Он двигается на высоте до 4000 метров со скоростью 180 – 200 километров. Беспилотник можно сбивать пулеметами, зенитными пушками и т.п. Более того, вчера в Киеве полицейские сбили БПЛА на подлете к цели из обычного стрелкового оружия.
"Если мы выйдем на улицу и начнем стрелять из автоматов в воздух, могут быть проблемы у окружающих – попадание в окна, друг в друга и так далее", – подчеркнул Попович.
Однако следует рассмотреть возможность привлечения подготовленных людей и обустройство специальных позиций для противодействия "Шахидам". Это один из выходов из этой ситуации, отмечает обозреватель, пока мы не получим от наших партнеров современное оружие против дронов, зенитную артиллерию с артолокационной наводкой и прочее.
Пока этого не произошло, средства борьбы времен Первой и Второй мировой войны могут быть для нас актуальными. Именно против дронов, а не ракет,
– подчеркнул военный обозреватель Денис Попович.
Россия атаковала Киев иранскими дронами-камикадзе: коротко
- Утром 17 октября Россия ударила по Киеву иранскими дронами-камикадзе. Взрывы раздались в Шевченковском районе столицы.
- В результате удара в жилом доме произошел взрыв. Из-под завалов спасли 18 человек. Впоследствии стало известно, что российская атака унесла жизни 4 гражданских жителей : 59-летней женщины, мужчины и молодой семьи, которая ждала младенца.
- Сегодня мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что на месте разрушенного дома спасатели обнаружили еще одно тело. В настоящее время количество погибших возросло до 5 человек.
- В Киевской городской государственной администрации отметили, что в столице все учебные заведения перешли в дистанционный режим из-за атаки дронами. На какой период детей отправили на онлайн-обучение – неизвестно.
- Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на атаку дронами и опубликовал видео с последствиями обстрелов. Он подчеркнул, что врагам не удастся сломить украинцев. Их попытки запугать мирных жителей ударами по городам провалятся, как и намерения захватить наше государство.
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