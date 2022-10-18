Про це повідомив радник міністра оборони Олексій Копитько у себе у фейсбук.

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Темою №1 було посилення української ППО/ПРО

"Якщо ви звернули увагу, то відразу після зустрічі Пентагон чітко окреслив намір допомогти вибудувати інтегровану систему ППО/ПРО з різних систем. І відразу ж прозвучали заяви від Іспанії (про Hawk), Нідерландів та Британії – про передачу ракет. Потім пролунала заява Франції про Crotale. І це не кінець,

– пише Копитько.

За словами радника міністра оборони, рішення учасників зустрічі передати необхідні компоненти для української ППО/ПРО були оперативно прийняті через низку факторів. Головний з них: заявлені міністром Резніковим у серпні – вересні наміри вибудувати в Україні систему ППО/ПРО із трьох ешелонів та пропозиції, як це зробити.

Одним словом, ґрунт був підготовлений, і процес пішов. Не треба мати ілюзій. Значна кількість систем ППО не з'явиться завтра – це місяці. Але це тектонічний зсув,

– повідомляє Олексій Копитько.

Копитько також каже, що завдяки зустрічам у форматі "Рамштайн", Україна вже отримала від партнерів допомогу у вигляді ЗРК та ПЗРК для захисту неба.

"Що вже отримано як допомогу? Для захисту неба ПЗРК (сотні): Stinger, Piorun, Mistral, Martlet, Starstreak, Stormer… ЗРК/ЗСУ: Gepard, Iris-T, на підході – NASAMS та Hawk. Поняттєво вирішено питання щодо Crotale, йде прикладна дискусія щодо SAMP-T", – зазначає радник міністра оборони.

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