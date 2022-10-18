Какие сложности с взбитием дронов-камикадзе

Об этом 24 канала рассказал эксперт Defense Express Иван Киричевский. Он объяснил, что главная проблема состоит в том, что при поиске этих летающих "мопедов" нашим защитникам приходится полагаться буквально на уши и глаза.

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Как оказалось, корпуса "шахидов" изготовлены из стеклопластика, а это еще больше усложняет обнаружение таких воздушных целей средствами РЛС. Поэтому иногда и приходится поднимать самолеты в воздух – эти дроны являются настолько маловидимыми целями, что приходится рассчитывать на то, что наши летчики смогут увидеть их и только тогда поразить.

"Именно поэтому в наших официальных структурах коммуникация ведется по такой линии, что не нужно заниматься самодеятельностью и устраивать охотничьи команды на "мопеды", а лучше сбрасывать материалы в систему еПВО, потому что так надежнее", – заметил Киричевский.

Обычный гражданин, который увидит "мопед" и просигнализирует об этом, принесет гораздо больше пользы, чем гражданин, пытающийся по этому "мопеду" стрелять,

– констатировал он.

Важно! Министр внутренних дел Денис Монастырский призвал гражданских не пытаться самостоятельно сбивать дроны-камикадзе с помощью стрелкового оружия. Ведь это не только маловероятно, но и несет за собой сопутствующие риски для других людей.

Насколько реально поразить дрон из стрелкового оружия

По словам Киричевского, уже есть подсчеты, что для поражения, то есть даже не ущерба, шахида нужно выстрелять по меньшей мере 800 шаров на одного стрелка .

Так, 17 октября во время атаки по столице киевская полиция продемонстрировала высокий уровень точности в стрельбе по воздушным целям. Но, как отметил эксперт, следует понимать, что это были не обычные полицейские, а спецназовцы.

"Возможно, они до Революции Достоинства служили в "Соколе", а затем перешли в патрульную полицию или это действительно полиция специального назначения, которая была прямо на соответствующих машинах", – предположил Киричевский.

Он объяснил, что чтобы вести огонь по дрону-камикадзе хотя бы с какой-то эффективностью, нужно стрелять на опережение в 5 корпусов. То есть измерить примерно 15 метров от места, где в конкретный момент летит дрон, и стрелять туда по ориентировочной траектории его движения. Конечно, на такое способен далеко не каждый стрелок. Во-первых, это очень сложно, а во-вторых, 800 патронов – это не то количество, которое найдется у гражданского, даже если у него есть личное оружие.

Сколько шахидов может быть в России

По мнению Киричевского, нельзя исключать вероятность того, что Иран все-таки сможет накрутить для России те 2400 дронов-камикадзе , которые они законтрактовали. Оказалось, что они используют даже тайваньскую электронику.

С другой стороны, он считает, что вопрос нужно задавать иначе – не сколько дронов могут иметь россияне, а сколько из них фактически долетят до цели? Если обратиться к статистике, можно говорить максимум о 500 шахидах из 2400 , например, в течение полугода.

Больше ПВО – больше обстрелов

Западные партнеры Украины готовятся поставить нам средства противовоздушной обороны. Однако с увеличением их количества нужно готовиться и к активизации обстрелов со стороны россиян в ближайшее время, в том числе и зимой.

По словам эксперта Defense Express, наши союзники, к сожалению, несколько опоздали с передачей первых комплектов NASAMS и IRIS-T по объективным технологическим, а может и субъективным политическим причинам. Дело в том, что если бы их передали, как и было обещано, в сентябре, даже массированная ракетная атака по Украине 10 октября просто захлебнулась бы, ведь эти комплексы имеют соответствующую эффективность работы. По меньшей мере, удалось бы прикрыть Киев.

К сожалению, эти комплексы не были переданы вовремя и выходит, что мы сейчас вступили в гонку, что у кого раньше закончится и восстановится – либо у россиян ракетный арсенал, либо у нас набор средств ПВО,

– подчеркнул Киричевский.

Он добавил, что уже даже в открытых источниках говорят о том, что материнская часть советской ПВО, которую имела Украина, начинает заканчиваться. Соответственно, решения Рамштайна-6 о предоставлении нам большого количества средств ПВО направлены на то, что Украина могла поддерживать соответствующую плотность систем защиты на единицу территории и продолжала эффективно сбивать вражеские ракеты.

Именно поэтому в этом контексте делают ставку не только на новые системы типа NASAMS, но и MIM-23 Hawk. Хотя у него может быть много недостатков, но есть одно существенное преимущество – в мире 40 тысяч ракет к таким комплексам, поэтому Украина может рассчитывать на достаточное количество снарядов, чтобы обеспечивать 50 – 70% сбитых российских ракет.

Иван Киричевский об особенностях иранских дронов-камикадзе и украинской ПВО: смотрите видео

Пентагон пытается ускорить передачу NASAMS

В Министерстве обороны США решили ускорить поставки Украине дополнительных зенитно-ракетных систем ПВО NASAMS из-за массированных атак россиян иранскими дронами-камикадзе. Следовательно, изготовление дополнительных двух систем планируется завершить до конца октября или начала ноября.

Важно, что США уже привлекли в Украину 8 NASAMS, то есть после передачи двух дополнительных у нас будет уже 10 таких систем.