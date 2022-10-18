Это связано с массированными атаками дронами-камикадзе , которые Иран поставляет России. Беспилотники бьют по украинским городам и инфраструктуре.

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По информации издания CNN, ускорение передачи NASAMS свидетельствует о новом срочном толчке со стороны США и союзников помочь Украине построить комплексную систему противовоздушной и противоракетной обороны.

Когда предоставят системы NASAMS

Государственный департамент США 17 октября назвал использование беспилотников нарушением резолюции Совета Безопасности ООН, ограничивающей определенные перевозки оружия в Иран или из Ирана. Использование россиянами дронов связывают с окончанием высокоточных боеприпасов у захватчиков и слабостью.

Пока в США не знают, сколько беспилотников Иран предоставил России. Однако только за предыдущие сутки оккупанты совершили 43 обстрела Украины. Воздушным силам удалось сбить 37 из них.

Большим эффектом, безусловно, является экономическое истощение, что негативно влияет на доступность электроэнергии в Украине к зиме, а также продолжает войну по всей стране. Они фактически используют эти беспилотники как своеобразное высокоточное управляемое оружие бедняков против украинской инфраструктуры, – сказал военный аналитик Майкл Кофман, старший научный сотрудник Центра военно-морского анализа.

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В Пентагоне отметили, что США уже привлекли в Украину 8 NASAMS. Изготовление дополнительных системы надеются завершить до конца октября или начала ноября.

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