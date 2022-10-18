Це пов'язано з масованими атаками дронами-камікадзе, які Іран постачає Росії. Безпілотники б'ють по українських містах та інфраструктурі.

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За інформацією видання CNN, пришвидшення передачі NASAMS свідчить про новий терміновий поштовх з боку США та союзників допомогти Україні побудувати комплексну систему протиповітряної та протиракетної оборони.

Коли нададуть системи NASAMS

Державний департамент США 17 жовтня назвав використання безпілотників порушенням резолюції Ради Безпеки ООН, яка обмежує певні перевезення зброї в Іран або з Ірану. Використання росіянами дронів пов'язують із закінченням високоточних боєприпасів у загарбників та їхньою слабкістю.

Наразі у США не знають, скільки безпілотників Іран надав Росії. Проте лише за попередню добу окупанти здійснили 43 обстріли України. Повітряним силам вдалося збили 37 з них.

Великим ефектом є, безумовно, економічне виснаження, що негативно впливає на доступність електроенергії в Україні до зими, а також продовжує війну по всій країні. Вони фактично використовують ці безпілотники як своєрідну високоточну керовану зброю бідняків проти української інфраструктури, – сказав військовий аналітик Майкл Кофман, старший науковий співробітник Центру військово-морського аналізу.

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У Пентагоні зазначили, що США вже залучили до України 8 NASAMS. Виготовлення додаткових 2 системи сподіваються завершити до кінця жовтня або початку листопада.

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