Про це 24 каналу розповів військовий експерт Сергій Грабський. На його думку, дуже сумнівно, що у Росії вже закінчуються ці дрони.
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Росія може самостійно забезпечити виробництво дронів
Головна перевага іранських дронів-камікадзе полягає в тому, що вони є досить примітивними. Так, їхню збірку можна легко забезпечити у простих майстернях. Ба більше, якщо Іран передасть технології, то Росія зможе самостійно забезпечити виробництво цих безпілотників.
Тому сподіватися на те, що там залишилося 300 дронів я б не став,
– повідомив Грабський.
Чому Іран допомагає окупантам
Країна-агресорка стала для Тегерану джерелом надходження ресурсів та запасів, адже Іран може завдяки їй отримати доступ до валютних надходжень. Так, Росія продовжує продавати свої енергоресурси, а за ці гроші може закуповувати в Ірану необхідну кількість озброєння та бойової техніки.
А Іран вже використовує цю валюту для своїх потреб. Не забуваємо, що він веде війну в Сирії, Лівії, Іраку, а також має певні інтереси в Туреччині,
– пояснив військовий експерт.
За його словами, постачаючи озброєння Москві, Тегеран відкрив для себе "золоту жилу". Окрім грошових надходжень, Іран може отримувати від Росії також продовольство тощо.
Грабський розповів, що Росія може самостійно забезпечити виробництво дронів: дивіться відео
Як Іран допомагає Росії: останні новини
- Іран погодився відправити росіянам балістичні ракети малої дальності Fateh і Zolfaghar. Відповідну угоду країни підписали 6 жовтня. Про це повідомили 2 високопоставлених іранських чиновники та 2 іранських дипломати.
- Втім, у Пентагоні станом на 18 жовтня не можуть підтвердити інформацію, що Іран постачатиме Росії ці ракети. Також у США наразі не підтверджують, що Іран продав країні-окупантці додаткові дрони.
- Окрім надання озброєння Кремлю Тегеран відправив своїх інструкторів, щоб вони навчали росіян, як правильно нищити українські міста дронами-камікадзе Shahed-136. Наразі вони перебувають у тимчасово окупованому Криму.
- Водночас влада Ірану цинічно заявляє буцімто не бере участі у війні Росії проти нашої держави. Речник міністерства закордонних справ країни Насер Канаані сказав, нібито його країна не постачає зброї жодній зі сторін.