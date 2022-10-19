Про це 24 каналу розповів військовий експерт Сергій Грабський. На його думку, дуже сумнівно, що у Росії вже закінчуються ці дрони.

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Росія може самостійно забезпечити виробництво дронів

Головна перевага іранських дронів-камікадзе полягає в тому, що вони є досить примітивними. Так, їхню збірку можна легко забезпечити у простих майстернях. Ба більше, якщо Іран передасть технології, то Росія зможе самостійно забезпечити виробництво цих безпілотників.

Тому сподіватися на те, що там залишилося 300 дронів я б не став,

– повідомив Грабський.

Чому Іран допомагає окупантам

Країна-агресорка стала для Тегерану джерелом надходження ресурсів та запасів, адже Іран може завдяки їй отримати доступ до валютних надходжень. Так, Росія продовжує продавати свої енергоресурси, а за ці гроші може закуповувати в Ірану необхідну кількість озброєння та бойової техніки.

А Іран вже використовує цю валюту для своїх потреб. Не забуваємо, що він веде війну в Сирії, Лівії, Іраку, а також має певні інтереси в Туреччині,

– пояснив військовий експерт.

За його словами, постачаючи озброєння Москві, Тегеран відкрив для себе "золоту жилу". Окрім грошових надходжень, Іран може отримувати від Росії також продовольство тощо.

Грабський розповів, що Росія може самостійно забезпечити виробництво дронів: дивіться відео

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