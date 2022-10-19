Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Сергей Грабский. По его мнению, очень сомнительно, что в России уже заканчиваются эти дроны.

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Россия может самостоятельно обеспечить производство дронов

Главное преимущество иранских дронов-камикадзе заключается в том, что они достаточно примитивны. Так, их сборку можно легко обеспечить в простых мастерских. Более того, если Иран передаст технологии, то Россия сможет самостоятельно обеспечить производство этих беспилотников.

Поэтому надеяться на то, что там осталось 300 дронов, я бы не стал,

– сообщил Грабский.

Почему Иран помогает оккупантам

Страна-агрессор стала для Тегерана источником поступления ресурсов и запасов, ведь Иран может благодаря ей получить доступ к валютным поступлениям. Так, Россия продолжает продавать свои энергоресурсы, а за эти деньги может закупать у Ирана необходимое количество вооружения и боевой техники.

Иран уже использует эту валюту для своих нужд. Не забываем, что он ведет войну в Сирии, Ливии, Ираке, а также имеет определенные интересы в Турции,

– объяснил военный эксперт.

По его словам, поставляя вооружение Москве, Тегеран открыл для себя "золотую жилу". Кроме денежных поступлений, Иран может получать от России также продовольствие и т.д.

Грабский рассказал, что Россия может самостоятельно обеспечить производство дронов: смотрите видео

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