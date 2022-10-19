Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Сергей Грабский. По его мнению, очень сомнительно, что в России уже заканчиваются эти дроны.
Заметьте ЕС наложит санкции на Иран за поставку России беспилотников для атак на Украину
Россия может самостоятельно обеспечить производство дронов
Главное преимущество иранских дронов-камикадзе заключается в том, что они достаточно примитивны. Так, их сборку можно легко обеспечить в простых мастерских. Более того, если Иран передаст технологии, то Россия сможет самостоятельно обеспечить производство этих беспилотников.
Поэтому надеяться на то, что там осталось 300 дронов, я бы не стал,
– сообщил Грабский.
Почему Иран помогает оккупантам
Страна-агрессор стала для Тегерана источником поступления ресурсов и запасов, ведь Иран может благодаря ей получить доступ к валютным поступлениям. Так, Россия продолжает продавать свои энергоресурсы, а за эти деньги может закупать у Ирана необходимое количество вооружения и боевой техники.
Иран уже использует эту валюту для своих нужд. Не забываем, что он ведет войну в Сирии, Ливии, Ираке, а также имеет определенные интересы в Турции,
– объяснил военный эксперт.
По его словам, поставляя вооружение Москве, Тегеран открыл для себя "золотую жилу". Кроме денежных поступлений, Иран может получать от России также продовольствие и т.д.
Грабский рассказал, что Россия может самостоятельно обеспечить производство дронов: смотрите видео
Как Иран помогает России: последние новости
- Иран согласился отправить россиянам баллистические ракеты малой дальности Fateh и Zolfaghar. Соответствующее соглашение страны было подписано 6 октября. Об этом сообщили 2 высокопоставленных иранских чиновника и 2 иранских дипломата.
- Впрочем, в Пентагоне по состоянию на 18 октября не могут подтвердить информацию о том, что Иран будет поставлять России эти ракеты. Также в США пока не подтверждают, что Иран продал стране-оккупанту дополнительные дроны.
- Кроме предоставления вооружения Кремлю Тегеран отправил своих инструкторов, чтобы они учили россиян, как правильно уничтожать украинские города дронами-камикадзе Shahed-136. В настоящее время они находятся во временно оккупированном Крыму.
- В то же время власти Ирана цинично заявляют, что не участвуют в войне России против нашего государства. Представитель министерства иностранных дел страны Насер Канаани сказал, что его страна не поставляет оружия ни одной из сторон.