Для того чтобы осуществлять обстрел такой воздушной цели нужно иметь специфические навыки. Об этом 24 каналу рассказал главный редактор Defense Express Олег Катков.
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Почему не стоит сбивать дрон своими силами
По его словам, для сбития дрона-камикадзе в воздухе из стрелкового оружия необходимо умение выбрать отступление от цели. То есть человек должен не просто кое-как варить, надеясь попасть, а отойти на нужное расстояние в зависимости от высоты и скорости беспилотника.
Для этого (чтобы сбить цель в воздухе – 24 канал) нужно иметь трассирующие боеприпасы, чтобы хотя бы видеть куда летят пули,
– объяснил главный редактор Defense Express.
Полный стрим с Олегом Катковым: смотрите видео
Кроме того, большой опасностью такого ущерба является то, что если попасть в дрон из стрелкового оружия в черте города, то он там и упадет. Следовательно, "сбивать шахиды прямо из окна" украинцам не нужно.
Катков подчеркнул, что такая стрельба в разы более опасна для жителей верхних этажей зданий, чем вероятность того, что таким одиночным огнем из гражданских ружей удастся сбить дрон-камикадзе.
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Атаки России дронами-камикадзе: что известно
- Ночью 20 октября россияне атаковали Николаевскую область беспилотниками-камикадзе "Shahed-136". Силы ПВО сбили 14. Так, 9 дронов сбили силами командование "Юг", по 2 БПЛА уничтожили воины Военно-Морских Сил и Нацгвардии, еще один – полицейские.
- В ночь на 19 октября оккупанты атаковали дронами Энергодар в Запорожской области. Захватчики хотели ударить по украинским защитникам, но промахнулись и попали в мэрию, где заседали оккупационные власти.
- Утром 17 октября российские оккупанты атаковали Киев иранскими БпЛА Shahed-136. Один из беспилотников попал в жилой дом в Шевченковском районе столицы. Пока известно о 5 погибших гражданских.
- Всего с вечера 16 октября до утра 17 октября украинская противовоздушная оборона сбила не менее 37 дронов-камикадзе. Силы ПВО уничтожили более 80% дронов, атаковавших Украину. К сбитию беспилотников также были привлечены Терроборона и Нацгвардия.