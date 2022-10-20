Для того чтобы осуществлять обстрел такой воздушной цели нужно иметь специфические навыки. Об этом 24 каналу рассказал главный редактор Defense Express Олег Катков.

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Почему не стоит сбивать дрон своими силами

По его словам, для сбития дрона-камикадзе в воздухе из стрелкового оружия необходимо умение выбрать отступление от цели. То есть человек должен не просто кое-как варить, надеясь попасть, а отойти на нужное расстояние в зависимости от высоты и скорости беспилотника.

Для этого (чтобы сбить цель в воздухе – 24 канал) нужно иметь трассирующие боеприпасы, чтобы хотя бы видеть куда летят пули,

– объяснил главный редактор Defense Express.

Справка. Трассирующие пули – это разновидность снарядов, светящихся в полете специального назначения, оставляющих за собой дымный след. Благодаря этому они позволяют повысить точность стрельбы.

Полный стрим с Олегом Катковым: смотрите видео

Кроме того, большой опасностью такого ущерба является то, что если попасть в дрон из стрелкового оружия в черте города, то он там и упадет. Следовательно, "сбивать шахиды прямо из окна" украинцам не нужно.

Катков подчеркнул, что такая стрельба в разы более опасна для жителей верхних этажей зданий, чем вероятность того, что таким одиночным огнем из гражданских ружей удастся сбить дрон-камикадзе.

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