Так, 9 дронов сбиты силами и средствами ПВО командования "Юг" Воздушных Сил ВСУ. По 2 беспилотника уничтожили воины Военно-Морских Сил и Нацгвардии, еще один – полицейские.

Читайте также Оккупанты дронами-камикадзе ударили по мэрии Энергодара: момент прилета попал на видео

Некоторые дроны попали

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что 4 дрона попали в одно из учебных заведений города. Еще один беспилотник упал на закрытую частную территорию. В результате возникли 2 пожара на открытых территориях, которые быстро ликвидировали. Без жертв и пострадавших.

Отметим, прошлой ночью, 19 октября, оккупанты также запускали иранские дроны-камикадзе на Николаевскую область. Сбили 13 беспилотников. 11 дронов Shahed-136 ликвидировала ПВО, 1 – нацгвардейцы, еще 1 – пограничники.

Ночью 18 октября защитники обезвредили 5 дронов-камикадзе, летевших над Николаевской областью.

Обстрелы в области

Ночью враг наносил удары из миномета в направлении Очаковского порта, его акватории и по морским путям.

В Баштанском районе оккупанты обстреливали территории близлежащих населенных пунктов Березнеговатской общины.

19 октября россияне обстреляли Широковскую общину, в результате чего один дом разрушен и еще один поврежден. Пострадавших нет.

Атаки дронами-камикадзе

Россияне активно применяют для атак по украинским городам иранские дроны-камикадзе. В частности, оккупанты запускали их во время воздушной тревоги днем 19 октября. Впоследствии в Воздушном командовании "Центр" сообщили, что системы ПВО ликвидировали 12 вражеских целей врага, среди них – 8 беспилотников.

Дроны нанесли удар по предприятию в Чернигове. Обошлось без жертв, но были травмированные. В частности, 3 раненых забрали в больницу, двое из них были в тяжелом состоянии в реанимации.

Обратите внимание! Первый случай сбивания иранского дрона-камикадзе на территории Украины зафиксировали 13 сентября 2022 года в городе Купянск. По состоянию на 19 октября сообщалось, что уже обезвредили 223 "Shahed-136".

К теме – Цимбалюк спрогнозировал, когда закончатся атаки дронами: видео