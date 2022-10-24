В то же время фактор России все еще сильно влияет на понимание Израилем войны в Украине. Об этом 24 каналу рассказал директор программ практической политики Института политического образования Александр Солонтай.
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Эксперт отметил, что в ситуации с Израилем Украине важно понимать принцип "враг моего врага – мой друг".
Чем больше Украина враг Ирана, тем больше Украина страдает иранским оружием, потому что там речь уже даже не о "шахедах", но и иранских ракетах. Тем более Израиль будет понимать, что Украина – стратегический и важный друг, борющийся с Ираном. Но надо помнить о том, что в Израиле очень большие пророссийские настроения,
– объяснил обозреватель.
По его словам, страна очень зависима от российского частного капитала, выходящего из России или связанного с Россией, а также Израиль служит для России "транзитной базой".
"Друг моего друга - тоже потенциально мой друг": чем больше Украину поддерживают США, а не только ЕС, тем больше Израиль переключается в поддержку Украины. Поэтому здесь выходит, что враги Израиля проявляют себя по сотрудничеству с Россией, а друзья Израиля – консолидируются вокруг Украины», – добавил аналитик.
Изменится ли позиция Израиля по отношению к Украине: смотрите видео
По его мнению, именно поэтому Израиль, занимавший позитивно-нейтральную позицию по отношению к Украине , много помогал по гуманитарной и медицинской линиям.
"Я думаю, что Израиль будет эволюционировать в сторону уверенной поддержки Украины, но этот процесс будет медленным", – резюмировал Солонтай.
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Сотрудничество Израиля и Украины: что известно
- В Израиле заявили, что не будут предоставлять оружие Украине . Впрочем, они продолжат оказывать медицинскую и гуманитарную помощь.
- Ранее Израиль отказался помогать Украине средствами противовоздушной обороны для защиты от иранских дронов-камикадзе, атакуемых Россией. Наше государство ожидало изменения позиции по этому поводу , ведь Израиль и Иран враждуют.
- По мнению публициста Андрея Пионтковского, Израиль не поставляет Украине оружие , потому что когда-то давно договорился с Россией, что ПВО не будет реагировать на израильские ракеты, которые будут уничтожать иранские базы в Сирии. Израиль не хочет, чтобы Москва решила, что эта договоренность нарушена.