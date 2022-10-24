В то же время фактор России все еще сильно влияет на понимание Израилем войны в Украине. Об этом 24 каналу рассказал директор программ практической политики Института политического образования Александр Солонтай.

Обратите внимание Как Израиль помогает Украине бороться с иранскими дронами

Эксперт отметил, что в ситуации с Израилем Украине важно понимать принцип "враг моего врага – мой друг".

Чем больше Украина враг Ирана, тем больше Украина страдает иранским оружием, потому что там речь уже даже не о "шахедах", но и иранских ракетах. Тем более Израиль будет понимать, что Украина – стратегический и важный друг, борющийся с Ираном. Но надо помнить о том, что в Израиле очень большие пророссийские настроения,

– объяснил обозреватель.

По его словам, страна очень зависима от российского частного капитала, выходящего из России или связанного с Россией, а также Израиль служит для России "транзитной базой".

"Друг моего друга - тоже потенциально мой друг": чем больше Украину поддерживают США, а не только ЕС, тем больше Израиль переключается в поддержку Украины. Поэтому здесь выходит, что враги Израиля проявляют себя по сотрудничеству с Россией, а друзья Израиля – консолидируются вокруг Украины», – добавил аналитик.

Изменится ли позиция Израиля по отношению к Украине: смотрите видео

По его мнению, именно поэтому Израиль, занимавший позитивно-нейтральную позицию по отношению к Украине , много помогал по гуманитарной и медицинской линиям.

"Я думаю, что Израиль будет эволюционировать в сторону уверенной поддержки Украины, но этот процесс будет медленным", – резюмировал Солонтай.

Читайте также Израиль разбомбил место сбора иранских дронов в Сирии, – SOHR

Вас также может заинтересовать – как Израиль может поддержать Украину: смотрите видео

Сотрудничество Израиля и Украины: что известно