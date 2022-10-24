В Воздушных силах ВСУ сообщают, что украинские защитники перехватывают до 85% атак дронов-камикадзе. Эти БПЛА медленные, шумные и летают на низкой высоте, благодаря чему легко поражают обычные средства противовоздушной обороны.
К теме В Николаевской области ПВО ночью сбила 14 иранских дронов Shahed-136: детали
Зачем России терять так много беспилотников
В британской разведке считают, что Россия, вероятно, использует большое количество иранских БПЛА "Shahed-136", чтобы пробить украинскую противовоздушную оборону.
Вероятно, в дальнейшем враги будут использовать эти дроны для замены российского высокоточного оружия большой дальности, которое становится все более дефицитным.
Россия будет использовать иранские дроны еще долго
- Начальник ГУР Украины Кирилл Буданов сообщил, что Россия будет еще долго терроризировать Украину иранскими дронами-камикадзе. Россия использует вторую партию, в которой 300 штук. В общей сложности оккупанты заказали у Ирана примерно 1700 различных типов дронов.
- В США считают, что через Иран может передать оккупантам еще больше дронов.
- Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что "шахид – не столь сложная цель". Он хорошо виден на радарах, он медленно летит и шумный. Но нужно, чтобы в зоне пролета дрона были средства, которые могли бы его сбить. Пока в Украине еще недостаточно средств ПВО, чтобы сбивать абсолютно все БПЛА.
К теме – украинцев призывали не сбивать дроны-камикадзе самостоятельно: смотрите видео