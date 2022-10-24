В Воздушных силах ВСУ сообщают, что украинские защитники перехватывают до 85% атак дронов-камикадзе. Эти БПЛА медленные, шумные и летают на низкой высоте, благодаря чему легко поражают обычные средства противовоздушной обороны.

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Зачем России терять так много беспилотников

В британской разведке считают, что Россия, вероятно, использует большое количество иранских БПЛА "Shahed-136", чтобы пробить украинскую противовоздушную оборону.

Вероятно, в дальнейшем враги будут использовать эти дроны для замены российского высокоточного оружия большой дальности, которое становится все более дефицитным.

Россия будет использовать иранские дроны еще долго

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