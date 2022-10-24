У Повітряних силах ЗСУ повідомляють, що українські захисники перехоплюють до 85% атак дронів-камікадзе. Ці БпЛА повільні, шумні та літають на низькій висоті, завдяки чому їх легко вражають звичайні засоби протиповітряної оборони.
До теми На Миколаївщині ППО уночі збила 14 іранських дронів Shahed-136: деталі
Для чого Росії втрачати так багато безпілотників
У британській розвідці вважають, що Росія, ймовірно, використовує велику кількість іранських БпЛА "Shahed-136", щоб пробити українську протиповітряну оборону.
Ймовірно, надалі вороги використовуватимуть ці дрони для заміни російської високоточної зброї великої дальності, яка стає дедалі дефіцитнішою.
Росія використовуватиме іранські дрони ще довго
- Начальник ГУР України Кирило Буданов повідомив, що Росія ще довго тероризуватиме Україну іранськими дронами-камікадзе. Наразі Росія використовує другу партію, у якій 300 штук. А загалом окупанти замовили в Ірану приблизно 1700 різних типів дронів.
- У США вважають, що через Іран може передати окупантам ще більше дронів.
- Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що "шахід – не така складна ціль". Його добре видно на радарах, він повільно летить та шумний. Але потрібно, щоб у зоні прольоту дрона були засоби, які могли б його збити. Наразі в Україні ще недостатньо засобів ППО, щоб збивати абсолютно всі БпЛА.
До теми – українців закликали не збивати дрони-камікадзе самостійно: дивіться відео