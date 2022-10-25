Тесное взаимодействие с Кремлем может свидетельствовать о том, что Иран использует Россию как площадку для развертывания своей военной продукции. Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный журналист и бывший депутат Госдумы России Игорь Яковенко.
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"Кустарное" производство
Эксперт предположил, что иранские дроны могут производить в небольших мастерских.
Вполне возможно, что это происходит не на территории самого Ирана – возможно, в Сирии, где Иран чувствует себя хозяином. Тегеран может пригласить на свою территорию проверку какой-либо комиссии и сказать: где доказательства? Кроме того, отдельные фрагменты оборудования и этих дронов могут поставлять, и уже склады в самой России,
– объяснил обозреватель.
По его словам, на сегодняшний день уже достаточно доказательств того, что Россия получает именно иранские дроны.
"Их сбивают и показывают, что это действительно сделали по лекалам Ирана с использованием этих технологий. То есть доказательства уже получили", – добавил журналист.
Где Иран может производить свои ударные дроны: смотрите видео
Логика возражения
Яковенко считает, что России и ее социуму в целом свойственно отрицание своих преступных действий.
Россия отрицает, что сбила малайзийский лайнер MH-17, хотя доказательства уже "тысячепроцентные". Россия отрицает Катынский расстрел, отравление Навального. То есть все отрицается – классическая схема "полного отказа",
– рассказал оппозиционер.
По его мнению, это повторяет классический принцип представителей криминального мира.
"Это производит очень странное впечатление, но на этом стоит и будет стоять Россия – другого от них ждать не приходится", – резюмировал эксперт.
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Иран поставляет России дроны: что известно
- Информация о том, что Иран предоставляет России дроны-камикадзе, появилась еще летом. В США предупреждали, что Иран может поставить России ударные беспилотники. Впоследствии США подтвердили, что россияне начали тренировку с иранскими дронами. Уже тогда Иран и Россия отрицали сотрудничество.
- 20 октября Евросоюз утвердил санкции против организаций, поставляющих иранские беспилотники. К ограничениям присоединилась и Великобритания.
- Украина выразила готовность предоставить доказательства, что Россия использует иранские дроны. В ответ Тегеран пригрозил Британии, Германии и Франции.
- В то же время, 25 октября стало известно, что Иран вместе с Украиной хочет расследовать поставки России беспилотников.
- Кроме того, президент Израиля Ицхак Герцог представит президенту США Джо Байдену разведывательные данные, доказывающие, что Россия использует в Украине иранские дроны-камикадзе.