Іранська сторона намагатиметься піти від обговорення теми постачання безпілотників Росії, як це було у ситуації зі збиттям українського літака. Про це 24 каналу розповів військовий експерт Денис Попович.

Зверніть увагу Масовані атаки дронами: політолог пояснив, що ще Іран може надати Росії

Експерт зазначив, що пропозицію Ірану щодо спільного розслідування з Україною щодо проблеми постачань іранських дронів Росії можна порівняти зі збиттям українського літака Boeing 737 у небі над Тегераном.

Згадаймо ситуацію, коли збили український літак над Тегераном. Скільки вони тягнули до того, щоб визнати, що вони ж і збили його комплексом "Тор"? Це схоже, щоб щось "закинути в очі" – влити рідину. Зараз вони цим і займаються,

– пояснив оглядач.

За його словами, у Тегерані чудово знають, що саме вони передали Росії ці безпілотники.

"Вже є інформація про те, що ЗСУ знищують їхніх спеціалістів, які зараз перебувають на окупованій території України. Є відомості, що вони до Білорусі також потрапили. Тому те, "що крякає як качка, ходить як качка" – то це, в принципі, "качкою" і треба називати", – додав фахівець.

Варто знати! 8 січня 2020 року у небі над Тегераном Іран збив український цивільний літак МАУ Boeing 737. Загинули усі 176 осіб, які перебували на борту, в тому числі 11 громадян України. Іран довго відхрещувався від своєї провини у трагедії, однак згодом президент країни Хасан Рухані визнав, що літак "випадково збили" іранськими ракетами.

Читайте також Ізраїль розуміє, що Україна – стратегічний друг, – політолог відповів, чи очікувати нам допомоги

На його думку, окрім БпЛА "Шахед-136", Іран може передати Росії й інші безпілотники, в тому числі баражуючі боєприпаси.

"Вони трішки досконаліші, ніж "шахеди". Тобто це небезпечніша штука, але меншого радіусу дії. Ну і про балістичні ракети йде мова. Вони також небезпечні, тому що це складна ціль для засобів ППО", – резюмував Попович.

Вас також може зацікавити – США попередили Іран та Росію: дивіться відео

Іран постачає Росії дрони: що відомо