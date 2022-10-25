Іранська сторона намагатиметься піти від обговорення теми постачання безпілотників Росії, як це було у ситуації зі збиттям українського літака. Про це 24 каналу розповів військовий експерт Денис Попович.
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Експерт зазначив, що пропозицію Ірану щодо спільного розслідування з Україною щодо проблеми постачань іранських дронів Росії можна порівняти зі збиттям українського літака Boeing 737 у небі над Тегераном.
Згадаймо ситуацію, коли збили український літак над Тегераном. Скільки вони тягнули до того, щоб визнати, що вони ж і збили його комплексом "Тор"? Це схоже, щоб щось "закинути в очі" – влити рідину. Зараз вони цим і займаються,
– пояснив оглядач.
За його словами, у Тегерані чудово знають, що саме вони передали Росії ці безпілотники.
"Вже є інформація про те, що ЗСУ знищують їхніх спеціалістів, які зараз перебувають на окупованій території України. Є відомості, що вони до Білорусі також потрапили. Тому те, "що крякає як качка, ходить як качка" – то це, в принципі, "качкою" і треба називати", – додав фахівець.
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На його думку, окрім БпЛА "Шахед-136", Іран може передати Росії й інші безпілотники, в тому числі баражуючі боєприпаси.
"Вони трішки досконаліші, ніж "шахеди". Тобто це небезпечніша штука, але меншого радіусу дії. Ну і про балістичні ракети йде мова. Вони також небезпечні, тому що це складна ціль для засобів ППО", – резюмував Попович.
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Іран постачає Росії дрони: що відомо
- Інформація про те, що Іран надає Росії дрони-камікадзе, з'явилася ще влітку. У США попереджали, що Іран може поставити Росії ударні безпілотники. Згодом США підтвердили, що росіяни почали тренування з іранськими дронами. Вже тоді Іран та Росія заперечували співпрацю.
- Восени Росія почала активно використовувати дрони проти України, маркуючи їх іншими знаками. Спершу дрони помітили на Півдні, після чого ворог атакував безпілотниками Північ та інші регіони.
- МЗС України заявило, що надання Іраном зброї Росії робить його співучасником агресії та воєнних злочинів на території України. Глава МЗС України Дмитро Кулеба вніс на розгляд президента пропозицію про розірвання дипвідносини з Іраном. Крім того, він закликав ЄС ввести санкції проти Ірану.
- 20 жовтня Євросоюз затвердив санкції проти організацій, які постачають іранські безпілотники. До обмежень долучилася і Велика Британія.
- Україна висловила готовність надати докази, що Росія використовує іранські дрони. У відповідь Тегеран пригрозив Британії, Німеччині та Франції.
- Водночас 25 жовтня стало відомо, що Іран разом з Україною хоче розслідувати постачання Росії безпілотників.