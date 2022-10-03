4 жовтня 2022 року виповнюється 1000 днів з дня збиття Іраном українського боїнга. Міністри закордонних справ Канади, Швеції, Великої Британії та України написали спільну заяву щодо допомоги жертвам у цій катастрофі.

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У документі йдеться про те, що високопосадовці 4 держав співчувають родичам загиблих та вшановують пам'ять жертв у цій аварії. Також вони вимагають відновлення справедливості.

Ми стоїмо разом із родинами у скорботі у зв'язку з цією трагічною подією. Ми вкотре вимагаємо, щоб Іран виконав свої міжнародно-правові зобов’язання та забезпечив прозорість і справедливість у зв’язку зі своїми діями,

– заявили міністри.

Зверніть увагу! Через збиття Іраном рейсу 752 (PS752) авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" загинуло 176 невинних цивільних осіб.

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Також Міжнародна координаційна група міністрів подякувала за допомогу:

професору Паяму Ахавану;

професору Гарольду Хонгджу Коу;

пані Джессіці Уеллс;

серу Майклу Вуду.

Вони передали свій великий досвід нашим юридичним командам, які продовжують свою сумлінну роботу у відповідь на протизаконне та кричуще збиття Іраном рейсу PS752,

– зазначено в документі.

Нагадаємо, посол України в США (2015 – 2019 роки) Валерій Чалий розповів, що українська влада має відреагувати на дії Ірану. За його словами, ця країна допомагає Росії у війні проти України, передаючи державі-агресорці зброю.

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