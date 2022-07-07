Позов датований січнем 2022 року. Його розглядатиме канадський суд в Онтаріо.
Нагадаємо Катастрофа МАУ: посол Ірану каже, що жодна українська родина не зверталася по компенсації
МАУ вимагає компенсацій від Ірану
Згідно з позовом, МАУ вимагає компенсацій від Ірану за збитий 8 січня 2020 року літак. Поки що невідомо, коли відбуватимуться слухання.
Варто зазначити, що лідери "Великої сімки" під час саміту в Німеччині в червні 2022 року у своїй спільній заяві наголосили, що Іран повинен бути притягнений до відповідальності за збиття пасажирського літака.
Авіакатастрофа в Ірані: головне
- 8 січня 2020 у небі над столицею Ірану – Тегераном – упав пасажирський літак рейсу PS752 компанії МАУ. Причиною став запуск двох ракет Корпусом вартових ісламської революції.
- Всі, хто був на борту, загинули – 176 людей. З них 11 українців – дві пасажирки та 9 членів екіпажу. Досі жодна з родин не отримала компенсації. Іран заявив, що це трапилось "випадково".
- 6 січня 2022 року Іран заявив Міжнародній групі з координації та допомоги жертвам рейсу PS752, що не бачить потреби вести переговори.
- Згодом Іран опублікував заяву, у якій висловив готовність провести двосторонні переговори – з країнами, громадяни яких загинули у катастрофі. У МЗС Ірану заявили, що країна визнала причину аварії та "виконала свої обов'язки".
- Водночас в МЗС України заперечили заяву іранської сторони. Українські дипломати зазначили, що Іран відмовився від переговорів та будь-якої співпраці.
Головне про авіакатастрофу МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу
Що відомо про українців, які загинули під час авіакатастрофи МАУ в Ірані: дивіться відео