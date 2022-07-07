Иск датирован январем 2022 года. Его будет рассматривать канадский суд в Онтарио.

Напомним Катастрофа МАУ: посол Ирана говорит, что ни одна украинская семья не обращалась за компенсацией

МАУ требует компенсаций от Ирана

Согласно иску, МАУ требует компенсаций от Ирана за сбитый 8 января 2020 года самолет. Пока неизвестно, когда будут проходить слушания.

Следует отметить, что лидеры "Большой семерки" во время саммита в Германии в июне 2022 года в своем совместном заявлении подчеркнули, что Иран должен быть привлечен к ответственности за сбитие пассажирского самолета.

Авиакатастрофа в Иране: главное

8 января 2020 года в небе над столицей Ирана – Тегераном – упал пассажирский самолет рейса PS752 компании МАУ. Причиной стал запуск двух ракет Корпусом стражей исламской революции.

Все находившиеся на борту погибли – 176 человек. Из них 11 украинцев – две пассажирки и 9 членов экипажа. До сих пор ни одна из семей не получила компенсации. Иран заявил, что это произошло "случайно".

6 января 2022 года Иран заявил Международной группе по координации и помощи жертвам рейса PS752, что не видит необходимости вести переговоры.

Впоследствии Иран опубликовал заявление, в котором выразил готовность провести двусторонние переговоры со странами, граждане которых погибли в катастрофе. В МИДе Ирана заявили, что страна признала причину аварии и "выполнила свои обязанности".

В то же время в МИД Украины отрицали заявление иранской стороны. Украинские дипломаты отметили, что Иран отказался от переговоров и какого-либо сотрудничества.



Главное об авиакатастрофе МАУ в Иране / Инфографика 24 канала

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