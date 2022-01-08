И вот теперь Иран опубликовал заявление, в котором выразил готовность провести двусторонние переговоры – со странами, граждане которых погибли в катастрофе. Однако в МИД Украины раньше говорили обратное.

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Готов ли Иран к переговорам по сбитому самолету МАУ

Иран говорит, что все уже объяснил, но к переговорам готов

В заявлении МИД Ирана от 7 января 2022 года говорится, что иранская сторона причину аварии признала и "выполнила свои обязанности".

Мол, Иран объяснил странам, граждане которых погибли в крушении самолета МАУ 8 января 2020 года, необходимы военные, уголовные, технические и правовые аспекты аварии.

А вот некоторые страны пытаются использовать эту аварию в собственных политических целях.

Исламская Республика Иран снова заявляет о своей готовности провести двусторонние переговоры с любой из соответствующих стран,

– заверил официальный Тегеран.

Другое мнение у МИД Украины

Днем ранее появления указанного иранского заявления, 6 января, в Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что Иран отказался приобщаться к переговорам в Международной группе по координации и помощи жертвам рейса PS752.

Украинские дипломаты отметили, что Иран соглашался сотрудничать с Международной группой.

Но потом вдруг отказался от каких-либо дальнейших переговоров.

Кратко напомним о крушении с PS752

8 января 2021 самолет МАУ в небе Тегерана сбили ракетами иранские военные. 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли. И т олько 11 января Иран это признал.

И т С тех пор страны, граждане которых погибли в крушении, пытаются добиться от Ирана должной компенсации. Тегеран на какие-то суммы давал согласие, но весьма незначительные.