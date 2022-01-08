І от аж тепер Іран опублікував заяву, у якій висловив готовність провести двосторонні переговори – з країнами, громадяни яких загинули у катастрофі. А проте у МЗС Україні раніше казали протилежне.

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Чи готовий Іран до перемовин щодо збитого літака МАУ

Іран каже, що все вже пояснив, але до переговорів готовий

У заяві МЗС Ірану від 7 січня 2022 року мовиться, що іранська сторона причину аварії визнала та "виконала свої обов’язки".

Мовляв, Іран пояснив країнам, громадяни яких загинули у катастрофі літака МАУ 8 січня 2020, необхідні військові, кримінальні, технічні та правові аспекти аварії.

А от "деякі країни" намагаються використати цю аварію у власних політичних цілях.

Ісламська Республіка Іран знову заявляє про свою готовність провести двосторонні переговори з будь-якою з відповідних країн,

– запевнив офіційний Тегеран.

Інша думка у МЗС України

Напередодні появи зазначеної іранської заяви, 6 січня, у Міністерстві закордонних справ України повідомили, що Іран відмовився долучатися до переговорів у Міжнародній групі з координації та допомоги жертвам рейсу PS752.

Українські дипломати зазначили, що спершу Іран погоджувався співпрацювати з Міжнародною групою.

Але потім раптом категорично відмовився від будь-яких подальших переговорів.

Коротко нагадаємо про катастрофу з PS752

8 січня 2021 року літак МАУ у небі Тегерана збили ракетами іранські військові. 167 пасажирів та 9 членів екіпажу загинули. Тільки 11 січня Іран це визнав.

Тільки 11 січня Іран це визнав. Відтоді країни, громадяни яких загинули у катастрофі, намагаються добитися від Ірану належної компенсації. Тегеран на якісь суми давав згоду, але вкрай незначні.

Нагадаємо у відео, як Іран пропонував компенсацію родичам загиблих в авіакатастрофі