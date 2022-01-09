Эту информацию подтвердил посол Ирана в Украине Манучехр Моради. Он также заявил о причинах.

Читайте также Случайно их сбить не могли, – воспоминания родных о гибели экипажа МАУ в Иране 2 года назад

Ни одна украинская семья не получила компенсацию от Ирана

Относительно того, какое количество семей получило указанную сумму (речь идет о 150 тысячах долларов – 24 канал), у меня нет точных данных, поскольку этот процесс продолжается, однако мне известно, что кое-кто получил эту сумму. Относительно украинских семей, ни одна из них пока не обращалась. Возможно, не было предоставлено достаточной информации по этому поводу,

– заявил посол.

Манучехр Моради объяснил сумму, которая фигурирует, – 150 тысяч долларов. Посол заверил, что:

"сумма в размере 150 тысяч долларов определена, руководствуясь принципом доброй воли иранской стороны и правилом ex gratia, то есть, милосердного отношения к семьям жертв;

эта сумма превышает ту, которую Исламская Республика Иран обязана выплатить согласно Международной конвенции, членом которой она является;

правительство утвердило эту сумму".

Посол Ирана заявил, что при Министерстве дорог и городского развития создан штаб, который является ответственным за выплаты семьям погибших, без учета их гражданства.

Обратите внимание! Что касается компенсаций в размере 150 тысяч долларов, то в МИД рассказывали, что сумма не является согласованной. В частности она зависит от результатов расследования и понимания истинных причин катастрофы, готовности Ирана идти на сотрудничество, международной практики.

Катастрофа украинского самолета МАУ в небе над Тегераном

8 января 2020 года в небе над Тегераном две ракеты, запущенные иранскими военными, сбили самолет рейса PS752 МАУ.

Все, кто был на борту, погибли – 176 человек. Из них 11 украинцев – две пассажирки и 9 членов экипажа. До сих пор ни одна из семей не получила компенсации. Иран заявил, что это произошло "случайно".

6 января 2022 года Иран заявил Международной группе по координации и помощи жертвам рейса PS752, что не видит необходимости вести переговоры.

Впоследствии Иран опубликовал заявление, в котором выразил готовность провести двусторонние переговоры со странами, граждане которых погибли в катастрофе. В МИД Ирана заявили, что страна признала причину аварии и "выполнила свои обязанности".



Главное об авиакатастрофе МАУ / Инфографика 24 канала

Данилов: Авиакатастрофа в Иране – это террористический акт: смотрите видео