Цю інформацію підтвердив посол Ірану в Україні Манучехр Мораді. Він також заявив про причини.

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Жодна українська родина не отримала компенсацію від Ірану

Відносно того, яка кількість родин отримала зазначену суму (мовиться про 150 тисяч доларів – 24 канал), у мене немає точних даних, оскільки цей процес триває, проте мені відомо, що дехто отримав цю суму. Стосовно українських родин, жодна з них поки не зверталася. Можливо, не було надано достатньої інформації з цього приводу,

– заявив посол.

Манучехр Мораді пояснив суму, яка фігурує, – 150 тисяч доларів. Посол запевнив, що:

"суму в розмірі 150 тисяч доларів визначено, керуючись принципом доброї волі Іранської сторони та правилом ex gratia, тобто, милосердного ставлення до родин жертв;

ця сума перевищує ту, яку Ісламська Республіка Іран зобов'язана виплатити згідно з міжнародною Конвенцією, членом якої вона є;

уряд затвердив цю суму".

Посол Ірану заявив, що при Міністерстві шляхів та міського розвитку створено штаб, який є відповідальним за виплати родинам загиблих, без урахування їхнього громадянства.

Зверніть увагу! Щодо компенсацій у розмірі 150 тисяч доларів, то у МЗС розповідали, що сума не є узгодженою. Зокрема вона залежить від результатів розслідування і розуміння справжніх причин катастрофи, готовності Ірану йти на співпрацю, міжнародної практики.

Катастрофа українського літака МАУ в небі над Тегераном

8 січня 2020 року в небі над Тегераном дві ракети, запущені іранськими військовими, збили літак рейсу PS752 МАУ.

Всі, хто був на борту, загинули – 176 людей. З них 11 українців – дві пасажирки та 9 членів екіпажу. Досі жодна з родин не отримала компенсації. Іран заявив, що це трапилось "випадково".

6 січня 2022 року Іран заявив Міжнародній групі з координації та допомоги жертвам рейсу PS752, що не бачить потреби вести переговори.

Згодом Іран опублікував заяву, у якій висловив готовність провести двосторонні переговори – з країнами, громадяни яких загинули у катастрофі. У МЗС Ірану заявили, що країна визнала причину аварії та "виконала свої обов'язки".

Головне про авіакатастрофу МАУ / Інфографіка 24 каналу

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