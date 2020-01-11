Іран підтвердив, що випадково збив український літак

Іранські військові "ненавмисно" збили український літак біля Тегерана 8 січня, коли усі 176 людей, що були на борту, загинули. Така заява від Ірану надійшла в суботу, 11 січня, вранці.

Іран нарікає на "людську помилку". Про це повідомило інформаційне агентство АР.

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Досі Іран заперечував, що може бути причетним до збиття українського літака та говорив про "технічні несправності" самого повітряного судна.

Хто раніше заявляв, що літак МАУ збила іранська ракета

Президент США Дональд Трамп: катастрофа літака могла статися через "ненавмисний" зовнішній вплив.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо: літак збила іранська ракета класу "земля – повітря", ненавмисно.

Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон: літак ненавмисно збила ракета класу "земля – повітря" ВПС Ірану.

Голова уряду Австралії Скотт Моррісон: отримав таку ж інформацію, як інші світові лідери.

Міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок : дуже ймовірно, що літак був збитий іранськими ракетами.



Які країни до яких версій причин авіакатастрофи в Ірані схильні / Інфографіка 24 каналу

Вранці 8 січня український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився біля Тегерана. 167 пасажирів та 9 членів екіпажу летіли до Києва – не вижив ніхто.



Катастрофа сталася приблизно за годину після того, як Іран атакував ракетами американські бази в Іраку.