Авіакатастрофа МАУ під Тегераном: коли з’являться перші результати розслідування

Дані попереднього розслідування по катастрофі українського лайнера поблизу Тегерану, в якій загинули 176 осіб, планують оголосити 11 січня.

Будь-які припущення не будуть офіційними до цього моменту та публікації офіційної інформації, про це пише іранське агентство Fars з посиланням власні джерела.

Про основне: Український літак розбився в Ірані, загинуло 176 людей: останні новини, фото, відео

Тоді відбудеться зустріч представників іранської та іноземних сторін, зазначає видання.

Водночас деякі іранські ЗМІ припускають, що Іран готовий взяти на себе відповідальність. Іранські експерти ніби розслідують версію про те, що ракета могла влучити в український літак помилково, пише Iran International.

Глава МЗС України Вадим Пристайко заявив, що Україна вимагатиме притягнення до відповідальності та фінансових компенсацій у разі доведення провини Ірану, країни-партнери вже надали Україні секретні дані. Водночас він наголосив, що говорити про це рано – розслідування триває.

Чому Іран міг збити український літак ракетою

Український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився вранці 8 січня – незабаром після вильоту з аеропорту в Тегерані. Загинули 176 людей, які були на борту, серед них – 11 українців. Катастрофа сталася приблизно за годину після того, як Іран атакував ракетами американські бази в Іраку. Загинули усі 176 людей, які були на літаку, серед них – 11 українців.

Президент США Дональд Трамп заявив, що катастрофа літака могла статися через певний зовнішній вплив, але "ненавмисно".

могла статися через певний зовнішній вплив, але "ненавмисно". Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив , літак збила іранська ракета класу "земля-повітря", але це було ненавмисно.

, літак збила іранська ракета класу "земля-повітря", але це було ненавмисно. Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон також заявив , що літак ненавмисно збила ракета класу "земля – повітря", яку цю випустили військово-повітряні сили Ірану.

, що літак ненавмисно збила ракета класу "земля – повітря", яку цю випустили військово-повітряні сили Ірану. Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон заявив, що також отримав таку ж інформацію, як інші світові лідери.

заявив, що також отримав таку ж інформацію, як інші світові лідери. Глава МЗС Нідерландів також вважає, що український літак МАУ "дуже вірогідно" був збитий під Тегераном іранською ракетою. Розвідка країни також має відповідні докази.

Генсек НАТО Єнс столтенберг заявив, що Північноатлантичний альянс не бачить підстав не довіряти даним розвідок західних країн. Він також вважає правдоподібною версію про те, Іран міг збити український літак своєю ракетою.



Які країни вважають, що літак МАУ збили / Інфографіка 24 каналу

Натомість у Єврокомісії кажуть, що наразі немає переконливих доказів щодо причин авіакатастрофи літака МАУ в Ірані. Там зазначають, що усі досі чекають на результати незалежного розслідування.

Президент Володими р Зеленський зазначив, що ця версія поки не є підтвердженою. Водночас Офіс генерального прокурора України звернувся до Канади, США, Австралії та Великобританії з проханням надати всю наявну інформацію, пов'язану з авіакатастрофою МАУ в Ірані.



Версії авіакатастрофи літака МАУ/ Інфографіка 24 каналу