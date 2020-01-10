Єврокомісія не вірить, що літак МАУ збила іранська ракета

У Єврокомісії вважають, що наразі немає переконливих доказів щодо причин авіакатастрофи літака МАУ в Ірані 8 січня.

Речник Європейської комісії заявив, що усі досі чекають на результати незалежного розслідування відповідно до міжнародних правил, яке триває, повідомляє "Європейська правда".

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Представник комісії не дав прямої відповіді на питання, чи вірить у спроможність Ірану провести незалежне розслідування, але зазначив, що Брюссель на це сподівається.

Нам потрібне незалежне розслідування, якому можна довіряти. Є міжнародні правила для цього. І ми очікуємо, що кожна сторона, залучена до розслідування, буде їх дотримуватися,

– сказав представник Єврокомісії.

Він наголосив, що Європейська комісія готова надати будь-яку необхідну допомогу країнам, які проводять розслідування.

"Надзвичайно важливо для нас гарантувати безпеку наших пасажирів, безпеку громадян ЄС, які використовують літаки, що летять з та до Євросоюзу", – підсумував він.

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У літак МАУ могла влучити ракета Ірану: що про це відомо

Раніше у мережі з'явилися відео моменту авіакатастрофи українського літака МАУ в Ірані. На одному з них видно, як у літак в небі щось влучає, після чого він спалахує. Згодом у СNN з посиланням на свої джерела заявили, що Іран збив літак МАУ двома ракетами. Це ракети класу земля-повітря (SA-15) російського виробництва.

Президент США Дональд Трамп заявив, що катастрофа літака могла статися через певний зовнішній вплив, але "ненавмисно".

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, літак збила іранська ракета класу "земля-повітря", але це було ненавмисно.

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон також заявив, що літак ненавмисно збила ракета класу "земля – повітря", яку цю випустили військово-повітряні сили Ірану.

Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон заявив, що також отримав таку ж інформацію, як інші світові лідери.

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Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: коротко про головне

Вранці 8 січня український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані. Літак здійснював рейс PS 752 Тегеран – Київ.

Важливо! Катастрофа сталася приблизно за годину після того, як Іран атакував ракетами американські бази в Іраку.

Під час брифінгу президент МАУ Євгеній Дихне повідомив, що літак був справним. Останнє технічне обслуговування літак пройшов 6 січня 2020 року, тобто за два дні до авіакатастрофи в Ірані.

За попередніми даними, авіакатастрофа сталася через несправність двигуна. Однак досі розглядають декілька версій.



Версії авіакатастрофи літака МАУ/ Інфографіка 24 каналу

На борту перебувало 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Ніхто із них не вижив.

Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: повний список загиблих пасажирів та членів екіпажу



Загиблі українці в авіакатастрофі літака МАУ/ Інфографіка 24 каналу