Еврокомиссия не верит, что самолет МАУ сбила иранская ракета

В Еврокомиссии считают, что пока нет убедительных доказательств причин авиакатастрофы самолета МАУ в Иране 8 января.

Представитель Европейской комиссии заявил, что все до сих пор ждут результаты независимого расследования в соответствии с международными правилами, которое продолжается, сообщает "Европейская правда".

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Представитель комиссии не дал прямого ответа на вопрос, верит ли в способность Ирана провести независимое расследование, но отметил, что Брюссель на это надеется.

Нам нужно независимое расследование, которому можно доверять. Есть международные правила для этого. И мы ожидаем, что каждая сторона, привлеченная к расследованию, будет их придерживаться,

– сказал представитель Еврокомиссии.

Он подчеркнул, что Европейская комиссия готова оказать любую необходимую помощь странам, которые проводят расследование.

"Чрезвычайно важно для нас гарантировать безопасность наших пассажиров, безопасность граждан ЕС, которые используют самолеты, летящие из Евросоюза", – подытожил он.

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В самолет МАУ могла попасть ракета Ирана: что об этом известно

Ранее в сети появились видео момента авиакатастрофы украинского самолета МАУ в Иране. На одном из них видно, как в самолет в небе что-то попадает, после чего он загорается. Впоследствии в СNN со ссылкой на свои источники заявили, что Иран сбил самолет МАУ двумя ракетами. Это ракеты класса земля-воздух (SA-15) российского производства.

Президент США Дональд Трамп заявил, что катастрофа самолета могла произойти по причине определенного внешнего влияния, но "нечаянно".

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, самолет сбила иранская ракета класса "земля-воздух", но это было непреднамеренно.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также заявил, что самолет нечаянно сбила ракета класса "земля-воздух", которую эту выпустили военно-воздушные силы Ирана.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что также получил такую же информацию, как другие мировые лидеры.

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Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: коротко о главном

Утром 8 января украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. Самолет совершал рейс PS 752 Тегеран – Киев.

Важно! Катастрофа произошла примерно через час после того, как Иран атаковал ракетами американские базы в Ираке.

Во время брифинга президент МАУ Евгений Дыхне сообщил, что самолет был исправен. Последнее техническое обслуживание самолет прошел 6 января 2020 года, то есть за два дня до авиакатастрофы в Иране.

По предварительным данным, авиакатастрофа произошла из-за неисправности двигателя. Однако до сих пор рассматривают несколько версий.



Версии авиакатастрофы самолета МАУ/ Инфографика 24 канала

На борту находилось 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Никто из них не выжил.

Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: полный список погибших пассажиров и членов экипажа



Погибшие украинцы в авиакатастрофе самолета МАУ/ Инфографика 24 канала