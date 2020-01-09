Украинский самолет МАУ возле Тегерана сбила иранская ракета, – Трюдо

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что украинский самолет, потерпевший крушение возле аэропорта столицы Ирана Тегерана, на самом деле сбила иранская ракета.

Соответствующее заявление политик сделал во время брифинга, пишет "Радио Свобода":

"Данные указывают на то, что самолет был сбит иранской ракетой класса "земля-воздух". Причем это было непреднамеренно. Эта новая информация усиливает потребность в тщательном расследовании инцидента. Канада работает со своими союзниками, чтобы обеспечить тщательное и достоверное расследование для установления причин этой роковой катастрофы", – сказал Трюдо, ссылаясь на "ряд источников", включая канадскую разведку.

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