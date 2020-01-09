12:09
9 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Ребрендинг МИД России. Мокрая традиция космонавтов
      Вєсті Кремля
      21:29, 7 января
      Вести.UA. Жир: Аваков останавливает путч Порошенко. Ложь Медведчука
      Вєсті.UA
      17:45, 7 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ

      Авиакатастрофа в Иране: украинские эксперты хотят провести поиски обломков российской ракеты

      246 Читати новину українською
      Украина хочет провести поиски на месте авиакатастрофы / dw.com

      Украинская комиссия по расследованию авиакатастрофы самолета МАУ прибыла в Иран. Сейчас делегация согласовывает с иранскими властями вопрос выезда на место катастрофы. Будут изучать возможные версии падения самолета.

      О переговорах с иранской стороной сообщил в фейсбуке секретарь СНБО Алексей Данилов.

      Читайте также: Из-за авиакатастрофы в Иране Зеленский провел ночное совещание: результаты

      На месте катастрофы комиссия намерена провести поиски обломков российской ракеты ЗРК "Тор", взрыв которой является одной из основных версий произошедшего,
      – отметил Данилов.

      Украинская делегация будет изучать и другие версии падения самолета:

      • столкновение с беспилотным летательным аппаратом или другим летательным объектом;
      • разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам;
      • взрыв внутри самолета в результате террористического акта.

      По его словам, украинская комиссия использует все наработки по расследованию атаки на МН17, чтобы установить истину в деле о крушении украинского самолета в Тегеране.

      Самолет с украинскими специалистами экспертной и поисково-спасательной групп вылетел в Тегеран поздно вечером 8 января. В делегацию вошли представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Минобороны, МИД, МВД, СБУ, СНБО, Государственной авиационной службы, Нацбюро по расследованию авиационных событий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и "Международных авиалиний Украины".

      Что известно об авиакатастрофе самолета МАУ в Иране?Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS 752 Тегеран – Киев разбился утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране.

      На борту находилось 167 пассажиров (среди них-2 украинцев) и 9 членов экипажа (все украинцы). Большинство из пассажиров – граждане Ирана и Канады. 25 жертв авиакатастрофы – дети до 16 лет.

      Глава Тегеранского центра неотложной помощи заявил, что тела погибших будет трудно опознать через высокий степень повреждений.

      В Департаменте консульской службы МИД Украины создали оперативную кризисную группу. Телефон горячей линии – 238 17 77.

       

      авіакатастрофаАвиакатастрофа самолета МАУ в Иране / инфографика 24 канала

      blog_ava
      Иран опубликовал предварительный отчет о причинах авиакатастрофы МАУ в Тегеране: детали
      сегодня
      2005
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Жертвы авиация Авиакатастрофа МАУ в Иране Иран Міністерство оборони України ГСЧС МИД Украины Министерство внутренних дел СБУ СНБО Алексей Данилов МАУ
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 12:00 Война отменяется: почему Трамп передумал
      Олександр Баунов 116
      сегодня , 08:02 Главные новости 8 января: катастрофа украинского самолета в Иране, атака Ирана на базы США
      Ірина Кошанська 1948
      4 января , 10:00 Когда одежда вызывает аллергию: как распознать и лечить
      177
      сегодня , 07:02 Сколько алиментов должны платить родители в 2020 году
      Ірина Поліщук 653
      сегодня , 06:30 Мировые СМИ о крушении самолета МАУ в Иране: версии противоречивы
      Світлана Попова 3462
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук