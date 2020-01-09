Авиакатастрофа в Иране: украинские эксперты хотят провести поиски обломков российской ракеты

Украинская комиссия по расследованию авиакатастрофы самолета МАУ прибыла в Иран. Сейчас делегация согласовывает с иранскими властями вопрос выезда на место катастрофы. Будут изучать возможные версии падения самолета.

О переговорах с иранской стороной сообщил в фейсбуке секретарь СНБО Алексей Данилов.

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На месте катастрофы комиссия намерена провести поиски обломков российской ракеты ЗРК "Тор", взрыв которой является одной из основных версий произошедшего,

– отметил Данилов.

Украинская делегация будет изучать и другие версии падения самолета:

столкновение с беспилотным летательным аппаратом или другим летательным объектом;

разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам;

взрыв внутри самолета в результате террористического акта.

По его словам, украинская комиссия использует все наработки по расследованию атаки на МН17, чтобы установить истину в деле о крушении украинского самолета в Тегеране.

Самолет с украинскими специалистами экспертной и поисково-спасательной групп вылетел в Тегеран поздно вечером 8 января. В делегацию вошли представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Минобороны, МИД, МВД, СБУ, СНБО, Государственной авиационной службы, Нацбюро по расследованию авиационных событий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и "Международных авиалиний Украины".

Что известно об авиакатастрофе самолета МАУ в Иране?Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS 752 Тегеран – Киев разбился утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране.



На борту находилось 167 пассажиров (среди них-2 украинцев) и 9 членов экипажа (все украинцы). Большинство из пассажиров – граждане Ирана и Канады. 25 жертв авиакатастрофы – дети до 16 лет.



Глава Тегеранского центра неотложной помощи заявил, что тела погибших будет трудно опознать через высокий степень повреждений.



В Департаменте консульской службы МИД Украины создали оперативную кризисную группу. Телефон горячей линии – 238 17 77.

Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране / инфографика 24 канала