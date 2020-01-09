Из-за авиакатастрофы в Иране Зеленский провел ночное совещание: результаты

Из-за трагической авиакатастрофе в Иране, в которой погибли 11 украинцев, Президент Украины Владимир Зеленский прервал свой визит в Оман и вернулся в Киев, где провел экстренное ночное совещание. На нем обсуждалось расследование трагедии и помощь семьям погибших украинцев.

В частности, Зеленский заслушал отчет оперативного штаба по вопросам авиакатастрофы самолета "Международных авиалиний Украины", сообщает Офис Президента.

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Кроме украинского президента, в совещании также приняли участие:

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук;

секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов;

министр обороны Украины Андрей Загороднюк;

министр иностранных дел Вадим Пристайко.

Следователи отрабатывают несколько версий причин катастрофы самолета. Вместе с тем на рабочем совещании отмечалось, что пока специалисты не исследуют обстоятельства трагедии, не стоит манипулировать информацией.

Иран уже выразил готовность оказать всю необходимую помощь для надлежащего расследования катастрофы. Посреди ночи в исламском государстве уже приземлился борт с украинскими специалистами, которые имеют большой опыт работы на местах авиационных и техногенных катастроф.

Проводится работа с родственниками украинцев, погибших в Иране. Им всем оказывается психологическая помощь. Государство обещает проконтролировать, чтобы семьи получили все страховые выплаты.

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Кроме того, происходит сбор ДНК родственников погибших украинцев. Одной из главных задач штаба является идентификация и репатриация тел из Ирана.

Президент Украины Владимир Зеленский планирует в четверг, 9 января, провести телефонные разговоры с лидерами государств, граждане которых также погибли в авиакатастрофе.

Что известно об авиакатастрофе самолета МАУ в Иране?

Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS 752 Тегеран – Киев разбился утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране.



На борту были 167 пассажиров (среди них 2 украинцев) и 9 членов экипажа (все украинцы). Все они погибли.



Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране / инфографика 24 канала